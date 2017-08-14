Пиркка Тапиола завершает свою работу в Молдове

Дипломат провел встречу с Владом Плахотнюком.

Глава Делегации Европейского Союза в Молдове Пиркка Тапиола завершает свой мандат в Кишиневе. Как передает агентство «ИНФОТАГ», в пятницу он провел, в связи с этим, встречу с лидером Демократической партии, исполнительным координатором правящей коалиции Владом Плахотнюком.

«Поблагодарил господину послу за помощь, предоставленная Республике Молдова на европейском пути, а также за поддержку евроинтеграции нашей страны. Его миссия в Молдове отмечена также подписанием Соглашения об ассоциации Республика Молдова –Европейский Союз, являющемся первым нашим шагом на пути к европейской интеграции», - написал Плахотнюк на своей странице в facebook.

Он выразил уверенность, что «Посол Тапиола является другом Молдовы и сохранит приятные воспоминания о времени, проведенном в Кишиневе».

Пиркка Тапиола возглавляет Делегацию Евросоюза в Молдове с сентября 2013 года. В сентябре он возглавит Миссию ЕС в Таиланде. Главой делегации ЕС в Кишиневе станет словацкий дипломат Петер Михалко, который в настоящее время является послом Словакии в Греции. Михалко в 2007-2008 года работал в Миссии EUBAM в Молдове и Украине, а в 2009-2010 году – в делегации Евросоюза в Кишиневе.