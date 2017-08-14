Ставка Кишинева: Макрофинансовая помощь и признание со стороны ЕС

Невозможно исключить возможность, что ЕС может поверить в аргументы демократов о законном, легальном и безвредном характере смешанного голосования, хотя это было бы ошибкой...

Правящая партия продолжила действия по убеждению европейских институтов о введении смешанной системы голосования даже после принятия закона 20 июля 2017 года. Внепарламентская оппозиция объявила, что посредством лоббистов (Свободная Европа, 9 августа 2017 года), например компании Burson-Marsteller, Демократическая партия стремится убедить лица, принимающие решения в Брюсселе, что при принятии смешанного голосования были учтены все рекомендации Венецианской комиссии, и новая избирательная система имеет широкую общественную поддержку. Таким образом, демократы хотят опровергнуть обвинения в том, что они нарушили “предварительные политические условия”, введенные по настоянию Европейского парламента в июне 2017 года. Целевыми институтами является Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий, которые в ближайшее время должны решить, если были нарушены “предварительные политические условия” и если выделение макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро возможно или нет.

Цель демократов гораздо шире, чем получение безвозвратной финансовой помощи. Им нужно восстановить внутреннее, все еще довольно шаткое положение, и оказание помощи ЕС будет автоматически отождествляться с легитимизацией власти и ее решения об изменении избирательной системы. Это приведет к благоприятным результатам для демократов. Во-первых, они смогут восстановить имидж дома, предлагая новые аргументы в пользу ДПМ в публичном пространстве через подчиненные СМИ. Во-вторых, это будет означать провал непарламентской оппозиции (Майя Санду и Андрей Нэстасе), которая, несмотря на союзников в Брюсселе (панъевропейские партии, в частности Европейской народная партия (ЕНП), не в состоянии эффективно мобилизовать европейские институты против власти, находящейся под руководством олигарха и лидера демократов Владимира Плахотнюка. В-третьих, пострадает имидж гражданского общества, которое раскритиковало смешанную систему, чья позиция может быть ущемлена дополнительно принятием законодательства, ограничивающего его внешнее финансирование (IPN, 17 июля 2017 года). Не в последнюю очередь, предоставление макрофинансовой помощи вызовет недовольство среди еврофилов по отношению к ЕС, что сыграет на руку пророссийским силам.

Аргументы демократов

Основные аргументы, используемые ДПМ в действиях лоббистов в Брюсселе, основываются на следующих аспектах:

1. Согласно смешанному голосованию, формирование избирательных округов должно быть сделано независимой комиссией, а не Центральной избирательной комиссией. Демократы черпали вдохновение из рекомендаций Венецианской комиссии относительно создания независимой и представительной комиссии. Будущая комиссия должна состоять, в том числе из представителей гражданского общества, в том числе из географов и социологов, так, как предложили эксперты Венецианской комиссии. Демократы отмечают, что правительство примет предложения независимой комиссии об округах без каких-либо поправок. Регламент работы данной комиссии, так же, как и ее состав, должен быть определен правительством, находящимся под контролем ДПМ. Учитывая, что комиссия будет иметь разношерстный состав, из-за представителей оппозиции и гражданского общества, которые были против смешанного голосования, единогласное принятие решений будет невозможно. Таким образом, демократы, которые контролируют правительство, захотят разработать регламент работы комиссии, который облегчил бы голосование членов, которые приходят со стороны центральных органов власти и гражданского общества, лояльных ДПМ. Это объясняет добровольный характер властей по отношению к будущей независимой комиссии, и, соответственно, ее решений относительно установления границ одномандатных округов.

2. Введение смешанного голосования снизит влияние бизнеса на будущих кандидатов в депутаты. Этот аспект так же тревожит Венецианскую комиссию. Демократы считают, что решили этот вопрос с помощью: а) сертификатов о неподкупности, подписанные кандидатами; и b) уменьшение в 4 раза максимальной суммы для пожертвований – до 50 средних зарплат по стране для частных лиц, и, соответственно, до 100 зарплат для юридических лиц. Однако предлагаемые инструменты не снижают влияние бизнеса, на которое ссылается Венецианская комиссия. Сертификат о неподкупности, который будет выдаваться Национальным органом по неподкупности, будет касаться только наличия некоторых законных/судебных ограничений и режима декларирования имущества и личных интересов. А ограничение пожертвований не исключает возможность воздействия со стороны бизнес-среды, а только ее ограничение. Реальность молдавской политики показывает, что группы олигархов, которые контролируют политические партии, а через партии и государственные учреждения, могут влиять на поведение и политические решения депутатов путем подкупа или запугивания. Эти вопросы не могут быть разрешены ни сертификатами о неподкупности, ни ограничениями пожертвований, которые являются важными, но недостаточными.

3. Стимулирование участия женщин в избирательном процессе. Этот вопрос уже отражен в избирательном законодательстве, а Венецианская комиссия коснулась его в случае с проектом закона о смешанном голосовании. Демократы решили не только соответствовать требованиям, но и опередить их, понимая, что это может вызвать симпатию со стороны внешних наблюдателей и европейских институтов, ориентированных на гендерное равенство. Таким образом, партии, которые продвигают женщин по партийным спискам или по одномандатным округам, получат больше бюджетных субсидий (увеличение до 10%).

4. Положения о формировании одномандатных округов для приднестровского региона и диаспоры конкретизированы. Действительно, демократы фиксируют эти технические аспекты, как рекомендовала Венецианская комиссия, но проблема дисбаланса между представителями диаспоры и приднестровского региона в будущем парламенте не решена. Ведь диаспора, количество которой превышает 500 тыс. человек, будет представлена 3-мя депутатами, а приднестровский регион, с около 100 тыс. человек с молдавскими паспортами, может получить 2 депутата (55-60 тыс. избирателей на одномандатный округ). Таким образом, через смешанное голосование и ограничение диаспоры к трем депутатам, демократы генерируют политическое противостояние внутри диаспоры, оставляют внепарламентские проевропейские партии без активных избирателей за рубежом и уменьшают риски, связанные с голосами молдавских мигрантов в долгосрочной перспективе, в том числе в России.

Из описанных выше примеров видно, что, несмотря на то, что законодательные положения, относящиеся к смешанному голосованию, отражают рекомендации Венецианской комиссии, они разработаны таким образом, чтобы быть выгодными властям. Более того, демократы используют опросы и протесты, организованные ими же, чтобы имитировать существование большинства, поддерживающего смешанное голосование в обществе.

Primo, Демократы используют заказанный ими опрос IMAS от 18 июля (IPN, 24 июля 2017 года), но интерпретируют его неточно и неправильно. По данным опроса, более 70% населения было информировано о намерении изменить пропорциональную систему, поскольку она вредит прямому соединению между избирателями и политиками. Демократы забывают упомянуть, что граждан убеждали, что через одномандатные выборы, а затем и смешанные, они смогут отозвать избранных депутатов через референдумы. Таким образом, противники пропорциональной системы были введены в заблуждение, так как смешанное голосование, введенное 20 июля этого года, исключает отзыв депутатов, квалифицированный неконституционным Венецианской комиссией, и, в конце концов, и самими демократами.

Secondo, Демократы неоднократно ссылаются на суверенитет народа, когда речь идет о внешних условиях, введенных ЕС. Авторы опроса, компания IMAS, и заказчики - ДПМ знают, что для получения макрофинансовой помощью, основанной на доброй воле ЕС и деньгах европейских граждан, власть должна выполнить “предварительные политические условия”. Тем не менее, они предпочитают уклоняться от ответственности и интерпретировать условия ЕС в качестве “санкций”, а их применение в качестве “штрафа” Молдове. Такой подход не только питает евроскептицизм среди молдаван, но и подвергает ЕС полностью необоснованной критике.

Tertio, Правящая партия приписывает себе роль миротворца в молдавском контексте, в котором консенсус был бы неестественным. В действительности, именно решение демократов о принятии смешанного голосования снова разделило общество и спровоцировало антиправительственные протесты. Кроме того, демократы провели разделяющие линии внутри гражданского общества. Более того, чтобы компенсировать отсутствие общественной поддержки смешанному голосованию, демократы используют в качестве примера протесты в пользу смешанного голосования от 20 июля, в которых приняли участие 15 тыс. человек, в том числе работники бюджетной сферы по просьбе или под давлением руководства.

В общих чертах, аргументы демократов могут показаться правдоподобными для незнающих молдавскую реальность лиц. На самом деле, они смогли совместить рекомендации Венецианской комиссии с собственными политическими интересами и сохранить смешанное голосование. Даже если многие из аргументов демократов звучат убедительно, их тщательный анализ, приведенный выше, демонстрирует обратное.

Вместо заключения...

Европейские институты должны представить в ближайшее время свой вердикт о выделении макрофинансовой помощи, а невыполнение “предварительных политических условий” молдавскими властями должно быть единственным правдоподобным аргументом. Конечно, почти все рекомендации Венецианской комиссии были отражены в окончательном проекте закона о смешанном голосовании, но не основная рекомендация – непринятие смешанного голосования в целом.

На этом этапе можно предположить, что демократы целенаправленно инициировали законопроект о смешанном голосовании с различными видимыми дефектами, чтобы иметь возможность легко отказаться от него по рекомендации Венецианской комиссии. Следовательно, недостатки, и, соответственно, рекомендации по их исправлению, помогли утвердить смешанную систему голосования.

Невозможно исключить возможность, что ЕС может поверить в аргументы демократов о законном, легальном и безвредном характере смешанного голосования, хотя это было бы ошибкой. Мобилизация протестов, оспаривание аргументов демократов юридическими аргументами, а не путем публичных и популистских заявлений, а также активный диалог с европейскими организациями важны для того, чтобы предоставить в распоряжение ЕС достоверную информацию о действительной природе смешанного голосования и отстрочить макрофинансовую помощь.

Дионис ЧЕНУША