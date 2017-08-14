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Общество
В ночных клубах разливали поддельный коньяк
14.08.2017

Оперативники столичной полиции, сопровождаемые бойцами спецназа МВД Fulger, после проверки трех ночных клубов Кишинева, выявили в их деятельности многочисленные нарушения. К примеру - крайняя антисанитария на кухнях, отсутствие документов о происхождении на продукты и алкогольных напитков. 

В одном из клубов обнаружен ящик с пустыми бутылками из-под коньяка "Калараш" и пятилитровая бутыль с жидкостью янтарного цвета и специфическим запахом. По признанию работников, они разливали "коньяк" по бутылкам и предлагали клиентам. 

Во всех трех клубах обнаружены значительные финансовые средства, не инкассированные должным образом. За подобного рода нарушения владельцы питейных мест могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч лей.


 
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