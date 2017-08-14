В ночных клубах разливали поддельный коньяк

Оперативники столичной полиции, сопровождаемые бойцами спецназа МВД Fulger, после проверки трех ночных клубов Кишинева, выявили в их деятельности многочисленные нарушения. К примеру - крайняя антисанитария на кухнях, отсутствие документов о происхождении на продукты и алкогольных напитков.

В одном из клубов обнаружен ящик с пустыми бутылками из-под коньяка "Калараш" и пятилитровая бутыль с жидкостью янтарного цвета и специфическим запахом. По признанию работников, они разливали "коньяк" по бутылкам и предлагали клиентам.

Во всех трех клубах обнаружены значительные финансовые средства, не инкассированные должным образом. За подобного рода нарушения владельцы питейных мест могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч лей.