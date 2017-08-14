Традиции и суеверия, связанные с Успенским постом

Спасо-Богородичный пост длится две недели и предшествует празднику Успения (полное название праздника – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии).

Это один из двунадесятых праздников, который отмечается ежегодно 15/28 августа. В традиции считается, что Успенский пост отделился от Великого поста, который в прошлом длился девять недель, а не семь, как сейчас.

В древней традиции говорится, что люди весной выходили бы из поста слишком ослабленными, если бы он длился девять недель, поэтому и были установлены две недели поста перед праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Хотя пост этот короткий, длится всего две недели, он очень строгий. Церковь требует от верующих по понедельникам, средам и пятницам ничего не есть до 3 часов дня, а позднее можно употреблять только сухую пищу, то есть без всякого жира. В остальные дни можно употреблять пищу также без масла, и только в субботу и воскресенье разрешается вино и масло.

В Православии на этот пост приходится великий праздник Преображения Господня, которые в народе называют и Спас-Преображением или Яблочным спасом, когда разрешается есть рыбу.

По преданию, в этот великий день, природа начинает готовиться к зиме. Перелетные птицы собираются к полету в теплые страны, а пресмыкающиеся прячутся в земле, укрываясь от холодной погоды.

Другая народная традиция утверждает, что в праздник Преображения люди должны помириться друг с другом, если они были в ссоре, иначе их будут ругать до конца года.

С праздником Преображения связано много суеверий, более или менее соблюдаемые, а именно:

• Кто ест виноград перед Преображением, то есть неосвященные ягоды, будет мучиться животом, потому что созревший виноград нужно сначала принести в церковь для обряда освящения;

• Девушки не должны мыть голову в день Преображения, иначе волосы не будут расти, как не растет уже трава на полях;

• Те, кто не соблюдают праздник Преображения, закончат свои дни высохшими и пожелтевшими, как и цветы, которые вянут с этого дня;

• Женщины, которые стирают на Преображение не смогут избавиться от вшей и клопов, а женщины на сносях, если они соблюдают этот праздник, разродятся легко;

• Кто не видит тень своей головы на рассвете утром в день Преображения, тот умрет до конца года;

• Говорят, что день Преображения является одним из святых дней, когда открываются небеса, и избранные Богом могут увидеть небесные врата.

В народе об Успенском посте говорится, что это относительно легкий пост, который могут соблюдать даже дети, но особенно он важен для беременных женщин для легких родов, потому что Пресвятая Дева Мария является их покровительницей.