Экс-докладчик по Молдове: Мы не покупаем Молдову

Бывший докладчик Совета Европы по Республике Молдова Эгидиюс Варейкис считает, что это не плохо, когда страна находится в положении ученика, а наоборот, это очень хорошо, потому что всегда что-то учит и узнает что-то новое, а в конце должна получить диплом или сертификат.

В интервью для Радио Свободная Европа он сказал, что в момент завершения процесса мониторинга, страна должна достичь определенного уровня прогресса, а Молдова должна использовать опыт, полученный благодаря Совету Европы, чтобы определить свои собственные политики, свои цели, свой путь, передает IPN.

Бывший докладчик отметил, что Молдова не должна смотреть, что происходит вокруг, а потом принимать решения. Не должна больше смотреть, что происходит в Украине, в Румынии или России, а затем решать, какой проект должна реализовать в стране. Молдова не должна больше смотреть вокруг, а должна иметь собственные планы. „Молдаване спрашивают иногда, что может Европа сделать для них, какие планы Европа имеет для них, или для Приднестровья, или в отношении Румынии. Но если Молдова будет иметь свои собственные идеи и планы, тогда она могла бы максимальную извлечь выгоду для развития страны на том шаблоне, который ей подходит. Если вы хотите быть любимым, вы должны начать любить кого-то. Я бы хотел, чтобы Молдова имела собственный голос в европейском хоре”, - подчеркнул он.

Что касается денег, которых ЕС должен выделить Республике Молдова, Эгидиюс Варейкис отметил, что ЕС хочет строить мощные и ответственные государства и ЕС предоставляет финансовую поддержку для этого. Но и страна должна реагировать в соответствии с заключенными договоренностями. „ЕС говорит: „ Мы можем поддержать вас, но мы хотим, чтобы вы были дружественной страной, а не нейтральной. Мы понимаем вашу специфику, не только Приднестровье проблема, но мы понимаем и отношения с соседней Украиной, которая также имеет определённую политику, затем Гагаузия”. ЕС очень ясно хочет привлечь Молдову на европейский путь. Никакое политическое решение не было принято в Брюсселе, которое говорило бы, что ЕС хочет на 100% Молдову в качестве члена”, - сказал он.

По его словам, есть политическая нестабильность в Молдове, политики меняют партии часто, а это указывает на нестабильность политической жизни, подходы нового президента являются спорными. И, тем не менее, ЕС хочет дать шанс Молдове. „Все зависит от молдаван, а не от ЕС, в каком направлении идет страна. Мы не покупаем Молдову на большие деньги, не говорим, что без Молдовы мы не можем жить, но мы даем шанс Молдове и зависит от Молдовы исполнение этой мечты своих граждан. Как таковая, ситуация не решена. ЕС имеет свою политику в отношении Молдовы, но и Молдова должна иметь свою”, - заявил бывший докладчик.

Эгидиюс Варейкис добавил, что приднестровская проблема должна быть молдавской и решение должно быть найдено в Кишиневе, а не в Москве или Тирасполе. По его словам, никто никогда не признавал, что Приднестровье-это отдельное государство. Оно только временно вышло из-под контроля Кишинева, но если признать Молдову такой какой она есть в целом, то следует признать, что Приднестровье является частью Молдовы.