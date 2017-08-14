Прокуратура: новые лица и старые проблемы

Виктор Суружиу

В минувший четверг, 10 августа, Высший совет прокуроров подвел итоги конкурса на пост главного прокурора столицы – лучшие результаты показал Штефан Шаптефраць, заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры.

Эксперты приходят к выводу, что прокуратура остается политическим инструментом, а на руководящие должности по-прежнему попадают лица, чья лояльность не вызывает сомнений у властей.

Карьера прокурора-миллионера

Руководящая должность в столичной прокуратуре стала вакантной несколько месяцев назад, когда Игорь Попа был назначен заместителем генерального прокурора. Конкурс был объявлен 29 июня 2017 г., прием заявок завершился 5 июля. На прошлой неделе, 10 августа, Высший совет прокуроров назвал финалистов конкурса на замещение 33 вакантных должностей руководителей и заместителей. «Победителями были назначены те прокуроры, которые в общем набрали больше всего пунктов по итогам оценки их способностей», - говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

В конкурсе на пост кишиневского прокурора зарегистрировались три кандидата: врио прокурора столицы Виталий Сибов, глава прокуратуры столичного сектора Ботаника Марчел Чимбирь и Штефан Шаптефраць. Все участники конкурса в свое время засветились в историях, получивших широкий резонанс. Часть из них была связана с их доходами, расходами и недвижимостью, часть – со служебной деятельностью и противоречивыми уголовными делами, в том числе с политической подоплекой. По итогам конкурса Шаптефраць, по сравнению со своими коллегами, получил более высокие баллы со стороны Коллегии по оценке деятельности прокуроров и конкурсной комиссии.

До перехода в июле прошлого года в Антикоррупционную прокуратуру он руководил Транспортной прокуратурой. Ранее работал в Управлении по контролю за уголовным преследованием, а также в Сорокской прокуратуре. В ходе реформы Транспортная прокуратура была упразднена, и освободившихся сотрудников распределили на вакантные должности в системе. Шаптефраць принял участие в конкурсе на пост заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры и вышел победителем. Впрочем, в другом конкурсе ему не удалось получить «пальму первенства»: до этого он претендовал на пост руководителя Антикоррупционной прокуратуры.

Штефан Шаптефраць – наиболее состоятельный прокурор, если сравнивать его активы с задекларированным имуществом и доходами других претендентов на кресло главы столичной прокуратуры. С одной стороны, его кредитные обязательства превышают 10 млн леев, с другой – он в последнее время получил порядка 30 млн леев за отчуждение недвижимости и коммерческих активов. Во владении прокурора фигурируют 5 земельных участков, дом площадью более 160 кв.м., 2 гаража и еще ряд объектов недвижимости. Как следует из декларации за 2015 год, государство вернуло прокурору около 300 тыс. леев в виде переплаченных налогов. Шаптефраць неоднократно становился объектом журналистских расследований, которые находили у него незадекларированные активы.

Дважды – в 2008-м и 2010 годах – он на время уходил из прокурорской системы, переключаясь на адвокатскую практику. При этом каждое увольнение сопровождалось скандалом, хотя формально подавалось заявление об уходе «по собственному желанию». В первом случае с ним распрощались после покупки земельного участка стоимостью около 12 млн леев, при очень скромной по тем временам прокурорской зарплате. Во втором случае+ незадолго до увольнения в отношении прокурора была инициирована дисциплинарная процедура за непредставление декларации об имуществе и доходах, которая, однако, была прекращена в связи с истечением срока давности.

О лицах «с сомнительным прошлым»

Руководство правоохранительных органов и представители правящих партий заявляют, что реформа прокурорской системы находится на начальном этапе, и ее реализация принесет результаты в самой ближайшей перспективе. С другой стороны, многие эксперты выражают уверенность, что проводимая властями реформа не способна избавить правоохранительное ведомство от политического влияния и обеспечить независимость прокуроров.

Последние назначения в прокурорской системе вызвали недовольство со стороны ряда экспертов и неправительственных организаций. Как отмечает Amnesty International Moldova (AIM), реформа прокуратуры была одной из самых ожидаемых в рамках Стратегии реформирования сектора юстиции, «однако новый Закон о прокуратуре, который вступил в силу в августе 2016 года, способствовал приходу лиц с сомнительным прошлым к руководству одного из важнейших институтов правосудия».

Правозащитники утверждают, что отличительной чертой реформы стало «отсутствие прозрачности процедур назначения, стимулирования, наказания, продвижения по службе и увольнения прокуроров, судей и центрального полицейского аппарата». Помимо Штефана Шаптефраць, к кандидатуре которого высказано много претензий в части происхождения его имущества и доходов, сомнения у них вызывают и другие прокуроры из числа руководителей, получившие в последние месяцы высокие назначения.

Среди них – и Игорь Попа, предшественник Шаптефраць на посту прокурора Кишинева. «Ярким примером избирательности юстиции является недавнее назначение нового заместителя генерального прокурора, г-на Попа», - считают в Amnesty International Moldova. Как отмечается, еще в 2009 году, будучи прокурором столичного сектора Рышкань, он фигурировал в качестве подозреваемого в ряде дел о злоупотреблении служебным положением. По мнению экспертов организации, расследование в отношении прокурора велось непрозрачно, и у общественности осталось множество вопросов относительно его кандидатуры.

Другим изъяном реформы, по мнению AIM, является высокая степень безнаказанности должностных лиц и госслужащих. В организации ссылаются на множество провалившихся служебных расследований, многочисленные оправдания лиц, виновных в пытках и злоупотреблении служебным положением, а также высокую степень их коррумпированности. AIM призвала всех должностных лиц обратить особое внимание на необходимость неукоснительного выполнения всех своих обязательств.

«Прокуратура остается политическим инструментом»

Экс-прокурор Кишинева Иван Дьяков в одном из постов в социальной сети пишет, что не для того действующей властью была создана вся нынешняя система, в которую было инвестировано столько усилий и средств, чтобы она просто так была реформирована. Он уверен, что в результате «конкурсов» на руководящие должности предлагаются кандидатуры, уже подтвердившие свою лояльность власти, или другие, в отношении которых есть уверенность в преданности своим «работодателям». Дьяков отмечает, что за всеми назначениями стоит Высший совет прокуроров – структура, которая считается не менее политически ангажированной, чем Высший совет магистратуры.

По словам бывшего столичного прокурора, качество нового Закона о прокуратуре оставляет желать лучшего, он содержит в себе противоречия и юридические ошибки. «В ходе реформы были созданы две специализированные прокуратуры, одна из которых называется Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В нашем законодательстве нет такого юридического понятия. Хочется быть оптимистом по поводу того, что когда-то у нас будет профессиональная и независимая прокуратура, но мне не верится, что эти результаты станут возможными с ее нынешним руководящим составом»,- полагает Иван Дьяков.

По мнению бывшего прокурора и действующего депутата от Партии социалистов Владимира Цуркана, речь идет лишь об имитации преобразований, и прокуратура по-прежнему находится под влиянием политической власти. Он обращает внимание, что посредством этой реформы Кишинев вынужден был отчитаться перед партнерами по развитию, выделившими миллионы евро на реформирование сектора юстиции. «Давайте будем реалистами. Прокуратура продолжает быть инструментом в руках правящих политиков. Ее используют в политических и каких угодно интересах, в том числе для сведения счетов с неудобными лицами. Да, в этой системе есть и честные прокуроры, но они ограничены в своих действиях», - говорит депутат.

Эксперты уверены, что система органов прокуратуры, как и судебные инстанции, действует избирательно, а в последнее время феномен «заказных» дел получает новое развитие в Молдове. По их мнению, проблемы в правоохранительных органах стали разрастаться, начиная с 2009 года, когда правящая коалиция распределила контроль над государственными учреждениями по политическим критериям.

«В прокуратуре, как и везде, карьера делается по-разному,- отмечает один из наших экспертов. – Одни противостоят преступности и злоупотреблениям, другие покрывают отступления от законов либо выступают в роли политического инструмента. И то, и другое может привести на высокий пост или в тюрьму, в зависимости от сопутствующих обстоятельств. Тем, кто оказывается на самом верху в прокурорской иерархии, сохранить при этом незапятнанную репутацию, разумеется, крайне сложно. А если прокурор изначально позволяет оказывать на себя политическое влияние, то любая реформа пойдет крахом».