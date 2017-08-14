Гагаузские сепаратисты просят Народное собрание осудить объявление Рогозина персоной нон грата

Члены сепаратистского движения «Гагауз-Халкы» и несколько активистов направили обращение Народному собранию Гагаузии (НСГ) с рядом требований, в том числе высказать свою позицию в отношении объявления правительством Молдовы персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Резолюцию зачитали в ходе пресс-конференции «гражданские активисты» Леонид Добров и Михаил Влах.

Члены сепаратистского движения также выразили мнение, что «гагаузские законы», утвержденные 21 июля в Кишиневе, понижают статус автономии «до районного уровня». Они также выступили за проведение съезда депутатов всех уровней и созывов с 1990 по 2017 год по этому вопросу.

«Если президиум НСГ в ближайшее время не определится с датой проведения съезда всех уровней, оргкомитет оставляет за собой право самостоятельно провести съезд в сентябре 2017 года», — говорится в обращении.

Резолюцию подписали Михаил Кендигелян, Степан Топал, Леонид Добров, Дмитрий Зиров, Иван Бургуджи, Михаил Кывыржик, Михаил Влах, Григорий Радов.

В 2013 году Леонид Добров заявил, что «юридические статус Гагаузии нарушается уже 18 лет, поэтому до саммита в Вилюнесу нужно организовать референдум». Впоследствии Добров собрал пять тысяч подписей за отделение Гагаузии от Молдовы.

Тогда же Михаил Влах заявил, что «вызывает обеспокоенность то, через что проходит сейчас Гагаузия, поэтому необходимо организовать референдум по отделению. В конце концов, мы не совершаем преступление, а только утверждаем, что мы — гагаузы, и мы не понимаем, почему нас вызывают в прокуратуру».

Ещё один активный сторонник независимости Гагаузии — Иван Бургуджи. В начале 90-х годов он активно выступал за отделение Гагаузии от Республики Молдова, а в марте текущего года создал общественное движение «Гагауз Халкы». В это же время башкан Гагаузии Ирина Влах назначила Ивана Бургуджи советником по юридическим вопросам.

2 августа власти Молдовы объявили Дмитрия Рогозина персоной нон грата.

Президент Игорь Додон назвал жест Кишинева «большой политической тупостью», а башкан Гагаузии Ирина Влах опубликовала заявление на официальном сайте автономии, в котором осудила решение правительства РМ. Она выразила надежду, что ответные меры не коснутся граждан Республики Молдова, временно или постоянно пребывающих на территории Российской Федерации.

В свою очередь ряд аналитиков и официальных лиц Молдовы подчеркнули, что Кишиневу давно следовало принять это решение и отметили, что Россия должна понимать, что период «хозяин–слуга» закончился