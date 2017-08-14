Молдова остается государством, зависимым от импорта, который значительно превышает экспорт

Картина национальной экономики, которая складывается на основании статистики по итогам первого полугодия текущего года, является, как и в предыдущие годы, непропорциональной. Историк Георге Кожокару подчеркнул в интервью для радиостанции ,,Свободная Европа”, что Республика Молдова остается государством, зависимым от импорта, который явно превалирует над экспортом, а их соотношение составляет не менее 2:1, передает IPN.

Георге Кожокару считает, что стоит запоминать, что если импорт из стран-членов Европейского союза составляет около 50%, то из стран СНГ – только 25%. Тем не менее, торговый баланс Республики Молдова является дефицитным и по отношению к странам-членам Европейского союза, и по отношению к странам Сообщества Независимых Государств.

,,Согласно статистическим данным, Румыния, действительно, является самым важным экономическим партнером Республики Молдова, после которой следуют Российская Федерация, Украина, Германия и Италия, если набросать короткий перечень первых пяти стран, с которыми у Молдовы имеются самые тесные торговые обмены. Что касается экспорта, румынский рынок сбыта также занимает первое место”, отметил Георге Кожокару.

Что касается экономики приднестровской зоны, то она страдает тем же дисбалансом, что и национальная экономика в целом. Если 60% приднестровских товаров сбываются на правом берегу Днестра, лишь 7% из того, что привозится в Тирасполь, происходит из Республики Молдова, в то время, как 60% импорта имеют своим источником Российскую Федерацию. Румынский рынок поглощает 15% приднестровских товаров, российский рынок – 8%, а украинский рынок – 6%. Приднестровская экономика переживает глубокий кризис, а ее единственным источником прибыли является поставки электроэнергии на правый берег Днестра.

По словам Георге Кожокару, подключение к западному экономическому пространству не произвело, по крайней мере, пока серьезные изменения в общественном менталитете в Республике Молдова, в то время, как за Днестром отмечается явление своего рода постсоветского психического плена. Историк сказал также, что, как бы странным это не казалось, однако общество Республики Молдова продолжает удовлетвориться своим статусом второгодника в разделе экономических уроков, питаясь зачастую иллюзиями и пустыми обещаниями.