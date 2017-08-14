Молдова остается государством, зависимым от импорта, который значительно превышает экспорт

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Экономика
Картина национальной экономики, которая складывается на основании статистики по итогам первого полугодия текущего года, является, как и в предыдущие годы, непропорциональной. Историк Георге Кожокару подчеркнул в интервью для радиостанции ,,Свободная Европа”, что Республика Молдова остается государством, зависимым от импорта, который явно превалирует над экспортом, а их соотношение составляет не менее 2:1, передает IPN.
Георге Кожокару считает, что стоит запоминать, что если импорт из стран-членов Европейского союза составляет около 50%, то из стран СНГ – только 25%. Тем не менее, торговый баланс Республики Молдова является дефицитным и по отношению к странам-членам Европейского союза, и по отношению к странам Сообщества Независимых Государств.
,,Согласно статистическим данным, Румыния, действительно, является самым важным экономическим партнером Республики Молдова, после которой следуют Российская Федерация, Украина, Германия и Италия, если набросать короткий перечень первых пяти стран, с которыми у Молдовы имеются самые тесные торговые обмены. Что касается экспорта, румынский рынок сбыта также занимает первое место”, отметил Георге Кожокару.
По словам Георге Кожокару, подключение к западному экономическому пространству не произвело, по крайней мере, пока серьезные изменения в общественном менталитете в Республике Молдова, в то время, как за Днестром отмечается явление своего рода постсоветского психического плена. Историк сказал также, что, как бы странным это не казалось, однако общество Республики Молдова продолжает удовлетвориться своим статусом второгодника в разделе экономических уроков, питаясь зачастую иллюзиями и пустыми обещаниями.
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