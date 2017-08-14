Представляющая Молдову на «Новой волне» группа Doredos показала клип со вкусной национальной едой

Известная в Молдове группа Doredos начала интенсивную подготовку к международному музыкальному конкурсу «Новая волна».

Группа Doredos из Рыбницы уже представляла Молдову на Евровидении. Теперь перед музыкантами стоит задача не уронить планку и достойно выступить на сочинском фестивале.

«Новая волна» пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября. В прошлом году Молдову на конкурсе представляла группа Brio Sonores.

- Мы хотели пробиться на конкурс почти два года. И вот, удача улыбнулась нам. Были отобраны из сотен тысяч участников и прошли два этапа отбора, - рассказали участники группы журналистам.

Задорные Doredos уже вовсю тренируются в преддверии конкурса. Они выпустили и первый клип на эту тему. В визуальную часть клипа попали традиционные молдавские блюда и пейзажи окрестностей родных мест участников группы – пещерные монастыри у Каменки.

Ранее стало известно, что выступление молдавской группы на "Новой волне-2017" пройдет при поддержке президента