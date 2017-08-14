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Происшествия
Возле Калараша перевернулся рейсовый автобус Кишинев-Унгены с 40 пассажирами
14.08.2017

Этим утром произошло серьезное ДТП недалеко от Калараша. Автобус, следующий по маршруту Кишинев-Унгены, в котором находилось 40 пассажиров, перевернулся на шоссе.

Многим людям потребовалась медицинская помощь, а один человек был доставлен в больницу, передает protv.md.

Авария произошла сегодня утром, 14 августа, около 05:30, в населенном пункте Сипотень Каларашского района.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Калараша Вероники Жакота, автобус с пассажирами выехал из Кишинева в направлении Унген. На одном из поворотов, из-за мокрого дорожного покрытия, водитель потерял управление транспортным средством, выехал на встречную полосу и перевернулся.


 
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