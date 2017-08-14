”Зимбру” победил со счетом 1-0 ”Зарю” Бэлць в самом громком матче 6-го тура Национальной дивизии. Единственный гол забил с пенальти Илья Дамашкан на 62-й минуте, передает IPN.

”Команда ”Заря” имеет опытных игроков в команде, но мы больше хотели победы. Я доволен игрой моей команды. Я использовал много молодых игроков”, - заявил на пресс-конференции тренер ”Зимбру” Юрий Осипенко. ”Поздравляем ”Зимбру” с победой”, - сказал кратко тренер ”Зари” Влад Гоян.

В результате этой победы ”Зимбру” поднялся на 5-е место в Национальной дивизии, с 7 очками. Лидером является ”Милсами” с 15 очками. ”Красные орлы” выиграли в гостях ”Динамо-Авто”, 4-1. В других матчах 6-го тура были зарегистрированы следующие результаты: ”Спикул” - ”Дачия” 0-1, ”Сфынтул Георге” - ”Шериф” 0-3 и ”Петрокуб” - ”Сперанца” 1-1.