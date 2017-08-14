14 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
”Зимбру” поднялся на 5-е место в Национальной дивизии
14.08.2017

”Зимбру” победил со счетом 1-0 ”Зарю” Бэлць в самом громком матче 6-го тура Национальной дивизии. Единственный гол забил с пенальти Илья Дамашкан на 62-й минуте, передает IPN.

”Команда ”Заря” имеет опытных игроков в команде, но мы больше хотели победы. Я доволен игрой моей команды. Я использовал много молодых игроков”, - заявил на пресс-конференции тренер ”Зимбру”  Юрий Осипенко. ”Поздравляем ”Зимбру” с победой”, - сказал кратко тренер ”Зари” Влад Гоян.

В результате этой победы ”Зимбру” поднялся на 5-е место в Национальной дивизии, с 7 очками. Лидером является ”Милсами” с 15 очками. ”Красные орлы” выиграли в гостях ”Динамо-Авто”, 4-1. В других матчах 6-го тура были зарегистрированы следующие результаты: ”Спикул” - ”Дачия” 0-1, ”Сфынтул Георге” - ”Шериф” 0-3 и ”Петрокуб” - ”Сперанца” 1-1.


 
Количество просмотров:
48
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.