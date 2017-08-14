Додон будет обсуждать с Путиным напряженность между нашими странами

Игорь Додон планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в начале октября, на встрече глав СНГ, отмечает Noi.md.

Президент говорит, что будет обсуждать с кремлевским лидером все накопившиеся проблемы в молдо-российских отношениях, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Недавно на встрече в Тегеране с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным Додон призвал Россию не принимать санкции против Молдовы.

«Я обратился с просьбой не применять экономические и миграционные санкции против Молдовы. Очевидно, что в ситуации, когда правительство практически каждую неделю предпринимает действия против России почти, обычно принимаются контрмеры. Еще раз обращаюсь с этим призывом: "Пожалуйста, не применяйте санкции, потому что от них будут страдать обычные люди, а не члены ДПМ или правительства Филипа"», – заявил сегодня Додон.