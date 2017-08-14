Что обнаружил Додон на полигоне в Бульбоаке, для чего он хочет собрать Великое национальное собрание и будет ли война

Президент Игорь Додон не обнаружил нарушений или строительства новых военных объектов на полигоне национальной армии в Бульбоаке. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на брифинге в понедельник.

Глава государства рассказал, что посетил военный полигон: "В последнее время было очень много спекуляций о возможности дестабилизация ситуации из-за каких-то действий, которые предпринимаются на полигоне. Я проверил все объекты, никаких нарушений не обнаружено, идет плановая работа, ремонт казарм, обновление инфраструктуры. Я не видел никаких действий, никаких иностранных солдат".

Додон подчеркнул, что Молдова сохранит нейтралитет и "не будет участвовать в НАТО или других военных блоках, на Западе или на Востоке": "Мы нейтральная страна. Молдова не будет участвовать ни в каких военных действиях или региональных конфликтах". Молдавские военные будут участвовать в международных миротворческих операциях, но не в военных учениях. Отвечая на вопрос о прекращении финансирования со стороны США, он заявил, что "получил такую информацию, и это касается участия в многосторонних военных учениях".

"Нужно разграничить участие в миротворческих операциях и в многосторонних или двусторонних военных учениях. В нынешнем году Молдова участвует в двух миротворческих операциях, но не участвует в различных двусторонних или многосторонних учениях. Я это заблокировал до тех пор, пока не назначен новый министр обороны", - сказал Додон.

В начале этой недели СМИ сообщили, что ВМС США построят в Бульбоаке восемь объектов, в том числе социальные объекты и торговый центр. Минобороны опровергло это сообщение, отметив, что речь идет о гранте, освоение которого ведется на протяжении уже пяти лет, а не о новой программе строительства объектов. Ремонтные работы проводятся в рамках "Глобальной инициативы операций по поддержанию мира" (GPOI), членом которой Молдова стала в 2012 году.

На брифинге Додон пригрозил правящей коалиции массовыми акциями протеста: "Я хочу заявить, что если правительство Молдовы и парламентское большинство, направляемые определенными силами из-за пределов страны, попытаются вмешаться в региональные конфликты или попытаются дестабилизировать ситуацию в стране, то я как президент вместе с гражданами, мы вынуждены будем смести эту власть всеми доступными средствами".

Среди возможных действий он назвал созыв Великого Национального собрания и массовые акции протеста в режиме нон-стоп под руководством президента: "Мы ни в коем случае не допустим вовлечение Молдовы в военные региональные авантюры. Мы полны решимости обеспечить мир и стабильность всеми путями. Я убежден, что Кишинев не будет и не может нападать на Приднестровье. Хочу особо это подчеркнуть, мы ни на кого не собираемся нападать и никто не собирается нападать на Молдову. Но если кто-то из представителей власти захочет использовать такой вариант, чтобы прикрыть недоработки во внутренней политике, у нас не будет другого пути. Я уверен, что граждане Молдовы нас поддержат. Мы не хотим войны и не хотим играть в чьи-то политические и геополитические игры. Оставьте нас в покое! Мы маленькая нейтральная страна, мы хотим мира", - заявил Додон.

Он особо подчеркнул, что "в настоящее время не существует никаких угроз для дестабилизации ситуации или развязывания нового конфликта в Приднестровье": "В качестве президента и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Молдовы, я не допущу никаких действий, которые привели бы к дестабилизации ситуации. У меня есть достаточно полномочий, чтобы заблокировать любые действия, способные вести к дестабилизации".

Додон сообщил, что в ближайшие дни проведет инспекцию всех воинских частей Республики Молдова, "чтобы удостовериться, что везде у нас все в порядке". "Также до конца августа, я намерен созвать заседание Высшего Совета безопасности, чтобы, после посещения воинских частей, сделать какие-то выводы и принять меры, если будет необходимо", - сказал Додон.

Президент попросил Россию не применять санкции в ответ на объявление вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Он напомнил, что осудил решение правительства Молдовы и встретился с Дмитрием Рогозиным в Тегеране: "Я попросил не применять экономические и миграционные санкции в отношении граждан Молдовы. Очевидно, что в этой ситуации, когда правительство и парламентское большинство почти еженедельно предпринимают антироссийские действия, они провоцируют ответные меры. Я попросил не принимать меры, так как от них будут страдать простые граждане, а не правительство, парламентское большинство или Демпартия. А простые люди ничем не виноваты, они хотят работать и зарабатывать".

Встреча с Дмитрием Рогозиным показала, что у руководства РФ есть понимание этой ситуации: "В октябре на саммите глав государств СНГ я встречусь с президентом Владимиром Путиным. Я буду поднимать эту проблему, надеюсь, что еще до октября у нас будет встреча, чтобы обсудить все вопросы. Важно понимать, что граждане ничем не виноваты, они не должны отвечать за действия тех правителей, которые хотят понравиться американцам или еще кому-то".