До 2020 года реального роста благосостояния не предвидится – так зачем обманывать?

28 июля правительство утвердило бюджетный прогноз на среднесрочный период - 2018-2020 годы. Он должен будет служить центральным отраслевым органам публичного управления и другим центральным административным органам основой для разработки проекта государственного бюджета на 2018 год, а органам местного публичного управления быть поддержкой при планировании местных бюджетов и разработке местных программ развития территорий.

В документе приведен ряд макроэкономических показателей – фактические с 2014 года до 2016 года и прогнозируемые с 2017-го до 2020 года. Чтобы не дезинформировать показателями в леях, все они будут приведены в долларах США, по среднему курсу обмена за прошедшие годы и по прогнозному курсу на последующие годы.

Основной макроэкономический показатель – ВВП, предполагается, что будет расти на 104-105 процентов. За исключением 2017 года, когда по прогнозам рост должен быть 109,6 процента. Это примерно в три раза больше, чем средний мировой прогноз. И, таким образом, до 2020 года кумулятивно с 2016 года рост составит 111,2 процента.

Индекс потребительских цен, по расчетам и прогнозам, должен оставаться ежегодно на уровне 5-5,9 процента. И, таким образом, до 2020 года кумулятивно с 2016 года он составит 117,1 процента.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) возрастет на 117,1 процента и «проглотит» весь предполагаемый рост ВВП на 111,2 процента. То есть до 2020 года реального роста экономического благосостояния не прогнозируется и не предвидится. А что будет далее, очень сложно предположить, хотя ясно, что ничего хорошего.

Наша родная статистика приводит достаточно подробные данные о динамике (не могу сказать развитии) экономики в целом и по основным отраслям за 2013-2015 годы. За 2016 год еще «не успели».

В приведенной официальной статистической информации на портале НБС сказано, что за указанные три года количество рапортующих предприятий было, соответственно – 46,1, 33,0 и 33,4 тысячи. Сравним с данными Регистрационной палаты – 171 тысяча зарегистрированных экономических субъектов. Чем занимается основная масса предприятий - 138 тысяч?

Количество работающих на отчитавшихся предприятиях соответственно – 446,3, 369,2 и 368,7 тысячи. Хотя в другом разделе отчетов того же НБС – количество получателей зарплаты – уже 717,1 тысячи. Можно ли предположить, что половина работающих получает зарплату в конвертах? Вполне реально. Так как сумма подоходного налога с физических лиц, аккумулируемая в национальном публичном бюджете за 2016 год, – 3,2 миллиарда лей, могла быть также быть обеспечена с средней зарплаты только 375 тысяч работников.

Объемы продаж, соответственно – 17,55, 16,83 (95,9 процента к 2013 году), 13,43 (80 процентов к 2014 году) и по расчетам в 2016 году - 13,2 (97,7 процента к 2015 году) миллиарда долларов.

Абсолютно такая же ситуация и по всем 14 основным оцениваемым НБС отраслям. Нет никакого роста объемов производства. Из 14 основных оцениваемых отраслей в семи за три последние года объемы продаж упали до уровня 75-85 процентов. Это обеспечение водой – 68 процентов, рудная промышленность – 71 процент, профессиональная деятельность, наука и технология – 74,5 процента, розничная и оптовая торговля и транспорт – по 78 процентов, перерабатывающая промышленность – 82 процента, информатика и связь – 85 процентов.

В таком случае каким же образом, при всех отрицательных, постоянно падающих показателях по объемам производства по всем отраслям кто-то (НБС и/или минэкономики) умудряется считать (и хвастаться) ежегодным ростом ВВП?

Думитру БАРБАЛАТ

Основные показатели деятельности предприятий за 2013-2015 годы

Numarul unitatilor raportoare Кол.рапортующих субъектов Numarul mediu anual al salariatilor, personae Кол. работающих Cifra de afaceri, mil. lei/ млн $ Продажи,млн.лей/ млн $ 2013/2014/2015 Total/Всего 46.096 33.027 71,6% 33.351 101% 446.311 369.159 82,7% 368.733 99,88% 220.981,1 17 552 235.309,1 16 831 95,9% 252.836,0 13 434 80% 261 331 13 119 97,7% 1. Industria extractiva/горнорудная 110 82 90 2750 2 608 2 472 804,4 64 895,4 64 100% 856,9 45,5 71% 2. C Industria prelucratoare/перерабатывющая 4 499 3 474 3 480 94 772 90 391 91 009 35 883,4 2 850 38 826,6 2765 97% 42 921,1 2281 82% 3. D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat/ 4. эл. энергия, газ, тепл вода, 97 59 52 12678 12 412 11 946 18 487,6 1 468 18 582,4 1324 90% 22 530,6 1197 90,4% 5. E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare/вода, отходы 310 289 301 7 988 7 812 8347 2 394,1 190 2 607,4 186 98% 2380,3 126 68% 6. F Constructii/строительство 2 715 2 071 2341 29 158 30 981 27 445 11 031,6 876 13 852,1 987 113% 15 142,1 805 81,5% 7. G Comert cu ridicata si cu amanuntul; intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor/торговля розница и оптом 19 817 15 224 15 154 111 505 104 604 106 992 107 463,4 8 536 122 798,8 8 746 102,5% 127 205,7 6 759 77% 8. H Transport si depozitare/транспорт и складирование 2 678 2 113 2 032 46 303 43 697 41907 13 707,6 1 089 14 986,0 1 067 98% 15678,7 833 78% 9. I Activitati de cazare si alimentatie publica/гостиницы и общ. питание 1 702 1 378 1 431 15 413 13 557 14 059 2 104,9 167 2 140,1 152 91% 2 489,6 132 87% 10. J Informatii si comunicatii,информатика и связь 1 698 1 263 1 402 19 177 18 505 19 968 9 676 769 10 468,4 746 97% 11 882,8 631 85% 11. LTranzactii imobiliare/продажа недвижимости 3 265 2 910 2 741 18 145 15 704 16 287 3 240,8 257 3 531,3 252 98% 4 448,7 236 94% 12. M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice/проф. деятельность, наука и технологии 3 288 2 556 2 623 14 223 13 090 11 967 3 058 243 3 354,6 239 98,4% 3 350,2 178 74,5% 13. N Activitati de servicii administrative si activitati servicii support/админуслуги 1 266 866 938 12 579 12 677 13 234 2 501,1 2 846,0 203 3 347,2 178 87,6% 14. S Alte activitati de servicii/другие услуги 948 742 768 3 946 3 121 3 097 366,8 29 420,0 30 103,4% 401,2 21 71%

Информация с портала Национального бюро статистики oт 13.08.2017