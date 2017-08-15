До 2020 года реального роста благосостояния не предвидится – так зачем обманывать?

28 июля правительство утвердило бюджетный прогноз на среднесрочный период - 2018-2020 годы. Он должен будет служить центральным отраслевым органам публичного управления и другим центральным административным органам основой для разработки проекта государственного бюджета на 2018 год, а органам местного публичного управления быть поддержкой при планировании местных бюджетов и разработке местных программ развития территорий.
В документе приведен ряд макроэкономических показателей – фактические с 2014 года до 2016 года и прогнозируемые с 2017-го до 2020 года. Чтобы не дезинформировать показателями в леях, все они будут приведены в долларах США, по среднему курсу обмена за прошедшие годы и по прогнозному курсу на последующие годы.
Основной макроэкономический показатель – ВВП, предполагается, что будет расти на 104-105 процентов. За исключением 2017 года, когда по прогнозам рост должен быть 109,6 процента. Это примерно в три раза больше, чем средний мировой прогноз. И, таким образом, до 2020 года кумулятивно с 2016 года рост составит 111,2 процента.
Индекс потребительских цен, по расчетам и прогнозам, должен оставаться ежегодно на уровне 5-5,9 процента. И, таким образом, до 2020 года кумулятивно с 2016 года он составит 117,1 процента.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) возрастет на 117,1 процента и «проглотит» весь предполагаемый рост ВВП на 111,2 процента. То есть до 2020 года реального роста экономического благосостояния не прогнозируется и не предвидится. А что будет далее, очень сложно предположить, хотя ясно, что ничего хорошего.
Наша родная статистика приводит достаточно подробные данные о динамике (не могу сказать развитии) экономики в целом и по основным отраслям за 2013-2015 годы. За 2016 год еще «не успели».
В приведенной официальной статистической информации на портале НБС сказано, что за указанные три года количество рапортующих предприятий было, соответственно – 46,1, 33,0 и 33,4 тысячи. Сравним с данными Регистрационной палаты – 171 тысяча зарегистрированных экономических субъектов. Чем занимается основная масса предприятий - 138 тысяч?
Количество работающих на отчитавшихся предприятиях соответственно – 446,3, 369,2 и 368,7 тысячи. Хотя в другом разделе отчетов того же НБС – количество получателей зарплаты – уже 717,1 тысячи. Можно ли предположить, что половина работающих получает зарплату в конвертах? Вполне реально. Так как сумма подоходного налога с физических лиц, аккумулируемая в национальном публичном бюджете за 2016 год, – 3,2 миллиарда лей, могла быть также быть обеспечена с средней зарплаты только 375 тысяч работников.
Объемы продаж, соответственно – 17,55, 16,83 (95,9 процента к 2013 году), 13,43 (80 процентов к 2014 году) и по расчетам в 2016 году - 13,2 (97,7 процента к 2015 году) миллиарда долларов.
Абсолютно такая же ситуация и по всем 14 основным оцениваемым НБС отраслям. Нет никакого роста объемов производства. Из 14 основных оцениваемых отраслей в семи за три последние года объемы продаж упали до уровня 75-85 процентов. Это обеспечение водой – 68 процентов, рудная промышленность – 71 процент, профессиональная деятельность, наука и технология – 74,5 процента, розничная и оптовая торговля и транспорт – по 78 процентов, перерабатывающая промышленность – 82 процента, информатика и связь – 85 процентов.
В таком случае каким же образом, при всех отрицательных, постоянно падающих показателях по объемам производства по всем отраслям кто-то (НБС и/или минэкономики) умудряется считать (и хвастаться) ежегодным ростом ВВП?
Думитру БАРБАЛАТ
Основные показатели деятельности предприятий за 2013-2015 годы
|
|
Numarul unitatilor raportoare
Кол.рапортующих субъектов
|
Numarul mediu anual al salariatilor, personae
Кол. работающих
|
Cifra de afaceri, mil.
lei/
млн $
Продажи,млн.лей/
млн $
|
2013/2014/2015
|
Total/Всего
|
46.096
33.027
71,6%
33.351
101%
|
446.311
369.159
82,7%
368.733
99,88%
|
220.981,1
17 552
235.309,1
16 831
95,9%
252.836,0
13 434 80%
261 331
13 119
97,7%
|
1. Industria extractiva/горнорудная
|
110
82
90
|
2750
2 608
2 472
|
804,4
64
895,4
64
100%
856,9
45,5
71%
|
2. C Industria prelucratoare/перерабатывющая
|
4 499
3 474
3 480
|
94 772
90 391
91 009
|
35 883,4
2 850
38 826,6
2765
97%
42 921,1
2281
82%
|
3. D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat/
4. эл. энергия, газ, тепл вода,
|
97
59
52
|
12678
12 412
11 946
|
18 487,6
1 468
18 582,4
1324
90%
22 530,6
1197
90,4%
|
5. E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare/вода, отходы
|
310
289
301
|
7 988
7 812
8347
|
2 394,1
190
2 607,4
186
98%
2380,3
126
68%
|
6. F Constructii/строительство
|
2 715
2 071
2341
|
29 158
30 981
27 445
|
11 031,6
876
13 852,1
987
113%
15 142,1
805
81,5%
|
7. G Comert cu ridicata si cu amanuntul; intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor/торговля розница и оптом
|
19 817
15 224
15 154
|
111 505
104 604
106 992
|
107 463,4
8 536
122 798,8
8 746
102,5%
127 205,7
6 759
77%
|
8. H Transport si depozitare/транспорт и складирование
|
2 678
2 113
2 032
|
46 303
43 697
41907
|
13 707,6
1 089
14 986,0
1 067
98%
15678,7
833
78%
|
9. I Activitati de cazare si alimentatie publica/гостиницы и общ. питание
|
1 702
1 378
1 431
|
15 413
13 557
14 059
|
2 104,9
167
2 140,1
152
91%
2 489,6
132
87%
|
10. J Informatii si comunicatii,информатика и связь
|
1 698
1 263
1 402
|
19 177
18 505
19 968
|
9 676
769
10 468,4
746
97%
11 882,8
631
85%
|
11. LTranzactii imobiliare/продажа недвижимости
|
3 265
2 910
2 741
|
18 145
15 704
16 287
|
3 240,8
257
3 531,3
252
98%
4 448,7
236
94%
|
12. M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice/проф. деятельность, наука и технологии
|
3 288
2 556
2 623
|
14 223
13 090
11 967
|
3 058
243
3 354,6
239
98,4%
3 350,2
178
74,5%
|
13. N Activitati de servicii administrative si activitati servicii support/админуслуги
|
1 266
866
938
|
12 579
12 677
13 234
|
2 501,1
2 846,0
203
3 347,2
178
87,6%
|
14. S Alte activitati de servicii/другие услуги
|
948
742
768
|
3 946
3 121
3 097
|
366,8
29
420,0
30
103,4%
401,2
21
71%
Информация с портала Национального бюро статистики oт 13.08.2017