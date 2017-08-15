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Экономика
До 2020 года реального роста благосостояния не предвидится – так зачем обманывать?
15.08.2017

28 июля правительство утвердило  бюджетный прогноз на среднесрочный период - 2018-2020 годы. Он должен будет служить центральным отраслевым органам публичного управления и другим центральным административным органам основой для разработки проекта государственного бюджета на 2018 год, а органам местного публичного управления быть поддержкой при планировании местных бюджетов и разработке местных программ развития территорий.

В документе приведен ряд макроэкономических показателей – фактические с 2014 года до 2016 года и прогнозируемые с 2017-го до 2020 года. Чтобы не дезинформировать показателями в леях, все они будут приведены в долларах США, по среднему курсу обмена за прошедшие годы и по прогнозному курсу на последующие годы.

Основной макроэкономический показатель – ВВП, предполагается, что будет расти на 104-105 процентов. За исключением 2017 года, когда по прогнозам рост должен быть 109,6 процента. Это примерно в три раза больше, чем средний мировой прогноз. И, таким образом, до 2020 года кумулятивно с 2016 года рост составит 111,2 процента.

Индекс потребительских цен, по расчетам и прогнозам, должен оставаться ежегодно на уровне 5-5,9 процента. И, таким образом, до 2020 года кумулятивно с 2016 года он составит 117,1 процента.

Индекс потребительских цен (ИПЦ)  возрастет на 117,1 процента и «проглотит» весь предполагаемый рост ВВП на 111,2 процента. То есть до 2020 года реального роста экономического благосостояния не прогнозируется и не предвидится. А что будет далее, очень сложно предположить, хотя ясно, что ничего хорошего.

Наша родная статистика приводит достаточно подробные данные о динамике (не могу сказать развитии) экономики в целом и по основным отраслям за 2013-2015 годы. За 2016 год еще «не успели».

В приведенной официальной статистической информации на портале НБС сказано, что за указанные три года количество рапортующих предприятий было, соответственно – 46,1, 33,0 и 33,4 тысячи. Сравним с данными Регистрационной палаты – 171 тысяча зарегистрированных экономических субъектов. Чем занимается основная масса предприятий - 138 тысяч?

Количество работающих на отчитавшихся предприятиях соответственно – 446,3, 369,2 и 368,7 тысячи. Хотя в другом разделе отчетов того же НБС – количество получателей зарплаты – уже 717,1 тысячи. Можно ли предположить, что половина работающих получает зарплату в конвертах? Вполне реально. Так как сумма подоходного налога с физических лиц, аккумулируемая в национальном публичном бюджете за 2016 год, – 3,2 миллиарда лей, могла быть также быть обеспечена с средней зарплаты только 375 тысяч работников. 

Объемы продаж, соответственно – 17,55, 16,83 (95,9 процента к 2013 году), 13,43 (80 процентов к 2014 году) и по расчетам в 2016 году - 13,2 (97,7 процента к 2015 году) миллиарда долларов.

Абсолютно такая же ситуация и по всем 14 основным оцениваемым НБС отраслям. Нет никакого роста объемов производства. Из 14 основных оцениваемых отраслей в семи за три последние года объемы продаж упали до уровня 75-85 процентов. Это обеспечение водой – 68 процентов, рудная промышленность – 71 процент, профессиональная деятельность, наука и технология – 74,5 процента, розничная и оптовая торговля и транспорт – по 78 процентов, перерабатывающая промышленность – 82 процента, информатика и связь – 85 процентов.

В таком случае каким же образом, при всех отрицательных, постоянно падающих показателях по объемам производства по всем отраслям кто-то (НБС и/или минэкономики) умудряется считать (и хвастаться) ежегодным ростом ВВП?

Думитру БАРБАЛАТ 

Основные показатели деятельности предприятий за 2013-2015 годы

 

Numarul unitatilor raportoare

Кол.рапортующих субъектов

Numarul mediu anual al salariatilor, personae

Кол. работающих

Cifra de afaceri, mil.

lei/

млн $

Продажи,млн.лей/

млн $

2013/2014/2015

      

Total/Всего

 

46.096

33.027

71,6%

33.351

101%

446.311

369.159

82,7%

368.733

99,88%

220.981,1

17 552

235.309,1

16 831

95,9%

252.836,0

13 434 80%

261 331

13 119

97,7%

1. Industria extractiva/горнорудная

110

82

90

 

 

2750

2 608

2 472

804,4

64

895,4

64

100%

856,9

45,5

71%

2. C Industria prelucratoare/перерабатывющая

 

 

 

4 499

3 474

3 480

 

 

 

 

94 772

90 391

91 009

35 883,4

2 850

38 826,6

2765

97%

42 921,1

2281

82%

3. D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat/

4. эл. энергия, газ, тепл вода,

 

 

 

97

59

52

 

 

12678

12 412

11 946

18 487,6

1 468

18 582,4

1324

90%

22 530,6

1197

90,4%

5. E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare/вода, отходы

 

 

 

310

289

301

 

 

 

7 988

7 812

8347

2 394,1

190

2 607,4

186

98%

2380,3

126

68%

6. F Constructii/строительство

 

 

 

2 715

2 071

2341

 

 

 

 

29 158

30 981

27 445

11 031,6

876

13 852,1

987

113%

15 142,1

805

81,5%

7. G Comert cu ridicata si cu amanuntul; intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor/торговля розница и оптом

 

 

 

19 817

15 224

15 154

 

 

 

 

111 505

104 604

106 992

107 463,4

8 536

122 798,8

8 746

102,5%

127 205,7

6 759

77%

8. H Transport si depozitare/транспорт и складирование

 

 

 

2 678

2 113

2 032

 

 

 

46 303

43 697

41907

13 707,6

1 089

14 986,0

1 067

98%

15678,7

833

78%

9. I Activitati de cazare si alimentatie publica/гостиницы и общ. питание

 

 

 

1 702

1 378

1 431

 

 

 

 

15 413

13 557

14 059

2 104,9

167

2 140,1

152

91%

2 489,6

132

87%

10.            J Informatii si comunicatii,информатика и связь

 

 

 

1 698

1 263

1 402

 

 

 

 

19 177

18 505

19 968

9 676

769

10 468,4

746

97%

11 882,8

631

85%

11.            LTranzactii imobiliare/продажа недвижимости

 

 

3 265

2 910

2 741

 

 

 

18 145

15 704

16 287

3 240,8

257

3 531,3

252

98%

4 448,7

236

94%

12.            M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice/проф. деятельность, наука и технологии

 

 

 

3 288

2 556

2 623

 

 

 

 

14 223

13 090

11 967

3 058

243

3 354,6

239

98,4%

3 350,2

178

74,5%

13.            N Activitati de servicii administrative si activitati servicii support/админуслуги

 

 

 

1 266

866

938

 

 

 

 

12 579

12 677

13 234

2 501,1

 

2 846,0

203

3 347,2

178

87,6%

14.            S Alte activitati de servicii/другие услуги

 

948

742

768

 

3 946

3 121

3 097

366,8

29

420,0

30

103,4%

401,2

21

71%

Информация с портала Национального бюро статистики oт 13.08.2017


 
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