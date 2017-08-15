Шор инициирует референдум по вопросу строительства нового рынка

Примар Орхея, предприниматель Илан Шор намерен провести в городе местный референдум по поводу строительства нового рынка.

Ныне действующий по большинству показателей не соответствует современным нормам торговли. На нем не хватает места для всех торговцев, нет парковки для автомобилей, отсутствуют подъездные пути.

Инициатива Шора одобрена муниципальным советом. По истечении 15 дней после принятия решения об инициировании референдума, исходя из ст. 180 (пункт а) Кодекса о выборах, городской совет назовет дату его проведения.