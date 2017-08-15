Около 40 билетов на Бухарест и обратно можно будет приобрести за 19 евро

Пассажиры поезда 402/401, на рейс Кишинев-Бухарест, смогут приобрести билеты low-cost, выплачивая 19 евро за одну поездку посредством предложения SMART Prietenia. Около 20 подобных билетов были вынесены для продажи в кассах Кишиневского железнодорожного вокзала. 20 билетов подобного типа будут продаваться и на рейс Бухарест-Кишинев, передает IPN.

По словам начальника Молдавской железной дороги Юрия Топала, около 20 билетов были предоставлены румынской стороной. Их стоимость приблизительно на 250 леев дешевле стандартного билета на рейс Кишинев -Бухарест. „Приобретая эти билеты, пассажиры заплатят около 400 леев за одну поездку. После того, как билеты low-cost закончатся, мы перейдем на прежнюю реализацию билетов - по 660 леев на тот же рейс”, отметил Юрий Топала.

Юрий Топала говорит, что он пожелал бы, чтобы румынская сторона открыла бы кассы в Кишиневе и, возможно, в Бельцах, которые бы предоставили пассажирам возможность приобрести билеты физически в кассах, а также on-line.

Билеты типа SMART Prietenia смогут быть выпущены для одной простой поездки и для одного индивидуального пассажира на рейсы Бухарест-Кишинев и, соответственно, Кишинев-Бухарест.