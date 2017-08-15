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Общество
Нескончаемые очереди на таможне
15.08.2017

С самого утра движение транспорта через пограничные контрольно-пропускные пункты затруднено.

Пограничная полиция сообщает, что на этот час на некоторых таможенных постах движение затруднено из-за усиленного трафика, где среднее время ожидания превышает 30 минут.

  • КПП «Крива»: Выезд из РМ – 42 автомобиля
  • КПП «Скуляны»: Выезд из РМ – 15 автомобилей
  • КПП «Леушены»: Выезд из РМ – 50 автомобилей
  • КПП «Мирное»: Выезд из РМ – 12 автомобилей
  • КПП «Джурджулешты-Галаць»: Въезд в РМ – 20 автомобилей

Дополнительные меры, направленные на разгрузку приграничного движения:

  • увеличение количества дежурных пограничных полицейских;
  • создание смешанных групп специалистов пограничной полиции, готовых вмешаться в случае большого притока людей;
  • применение портативной техники для чтения проездных документов, в том числе специальных средств пограничного контроля;
  • перенаправление трафика на свободные артерии, а также открытие движения для семей с детьми по дорожке для дипломатического корпуса;
  • усиление контроля и обмен информацией с пограничными органами соседних государств, для совместного урегулирования некоторых непредвиденных ситуаций на границе.

В целях поддержки участников приграничного движения пограничная полиция рекомендует:

  • проверять достоверность документов, на основе которых граждане пересекают государственную границу;
  • выбирать для транзита все существующие посты на границе во избежание перегрузки и образования очередей на КПП;
  • использовать приложения «TRAFIC ONLINE» на официальном сайте Пограничной полиции, где указано среднее время ожидания на КПП (для автомобилей) для всех категорий транспортных средств;

проявлять понимание, терпение и дисциплину, учитывая правила пребывания и пересечения государственной границы.


 
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