Нескончаемые очереди на таможне

С самого утра движение транспорта через пограничные контрольно-пропускные пункты затруднено.
Пограничная полиция сообщает, что на этот час на некоторых таможенных постах движение затруднено из-за усиленного трафика, где среднее время ожидания превышает 30 минут.
- КПП «Крива»: Выезд из РМ – 42 автомобиля
- КПП «Скуляны»: Выезд из РМ – 15 автомобилей
- КПП «Леушены»: Выезд из РМ – 50 автомобилей
- КПП «Мирное»: Выезд из РМ – 12 автомобилей
- КПП «Джурджулешты-Галаць»: Въезд в РМ – 20 автомобилей
Дополнительные меры, направленные на разгрузку приграничного движения:
- увеличение количества дежурных пограничных полицейских;
- создание смешанных групп специалистов пограничной полиции, готовых вмешаться в случае большого притока людей;
- применение портативной техники для чтения проездных документов, в том числе специальных средств пограничного контроля;
- перенаправление трафика на свободные артерии, а также открытие движения для семей с детьми по дорожке для дипломатического корпуса;
- усиление контроля и обмен информацией с пограничными органами соседних государств, для совместного урегулирования некоторых непредвиденных ситуаций на границе.
В целях поддержки участников приграничного движения пограничная полиция рекомендует:
- проверять достоверность документов, на основе которых граждане пересекают государственную границу;
- выбирать для транзита все существующие посты на границе во избежание перегрузки и образования очередей на КПП;
- использовать приложения «TRAFIC ONLINE» на официальном сайте Пограничной полиции, где указано среднее время ожидания на КПП (для автомобилей) для всех категорий транспортных средств;
проявлять понимание, терпение и дисциплину, учитывая правила пребывания и пересечения государственной границы.