Общество Нескончаемые очереди на таможне С самого утра движение транспорта через пограничные контрольно-пропускные пункты затруднено. Пограничная полиция сообщает, что на этот час на некоторых таможенных постах движение затруднено из-за усиленного трафика, где среднее время ожидания превышает 30 минут. КПП «Крива»: Выезд из РМ – 42 автомобиля

КПП «Скуляны»: Выезд из РМ – 15 автомобилей

КПП «Леушены»: Выезд из РМ – 50 автомобилей

КПП «Мирное»: Выезд из РМ – 12 автомобилей

КПП «Джурджулешты-Галаць»: Въезд в РМ – 20 автомобилей Дополнительные меры, направленные на разгрузку приграничного движения: увеличение количества дежурных пограничных полицейских;

создание смешанных групп специалистов пограничной полиции, готовых вмешаться в случае большого притока людей;

применение портативной техники для чтения проездных документов, в том числе специальных средств пограничного контроля;

перенаправление трафика на свободные артерии, а также открытие движения для семей с детьми по дорожке для дипломатического корпуса;

усиление контроля и обмен информацией с пограничными органами соседних государств, для совместного урегулирования некоторых непредвиденных ситуаций на границе. В целях поддержки участников приграничного движения пограничная полиция рекомендует: проверять достоверность документов, на основе которых граждане пересекают государственную границу;

выбирать для транзита все существующие посты на границе во избежание перегрузки и образования очередей на КПП;

использовать приложения «TRAFIC ONLINE» на официальном сайте Пограничной полиции, где указано среднее время ожидания на КПП (для автомобилей) для всех категорий транспортных средств; проявлять понимание, терпение и дисциплину, учитывая правила пребывания и пересечения государственной границы.

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