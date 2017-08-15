Красносельский лжет. Тирасполь не получил ни одного доллара из $40 млн, которые регион просил у РФ

Лидер Тирасполя Вадим Красносельский соврал о том, что Российская Федерация выделила приднестровскому региону 40 миллионов долларов. Информацию подтвердили Deschide.MD источники в Тирасполе.

Напомним, Красносельский заявил 11 августа в интервью «Независимой газете», что Россия возобновила финансовую поддержку региона. В свою очередь источники сообщили, что на счета так называемых банков республики не было перечислено ни доллара из той суммы, что назвал лидер сепаратистов.

Эксперты из региона считают, что интервью «Независимой газеты» — пропагандистский материал, заказанный властями Тирасполя. По их мнению, сепаратистская администрация хочет скрыть провал Красносельского на переговорах во время последнего визита в Москву.

Также напомним, что с января 2017 года Москва задерживает финансовую помощь региону. В настоящее время единственной помощью со стороны РФ является надбавка к пенсиям в размере 10 долларов на человека с российским гражданством. В Приднестровье проживает около 22 тысяч пенсионеров с гражданством РФ. Однако даже это не является достижением приднестровских «дипломатов», так как соответствующее решение было принято российским правительством ещё в 2008 году.

Напомним, Тирасполь обратился к Москве с просьбой выделить 40 миллионов долларов этим летом.

В прошлом году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия «заменит рыбу на удочку» и вместо прямой финансовой помощи начнет делать промышленные заказы.