Петру БОГАТУ // Плахотнюк обязан сделать шаг назад...

Независимо от того, насколько бы удачной не казалось руководству Демпартии избирательная реформа, ее реализация не станет и столь же победоносной. С другой стороны, вне зависимости от угрызений совести оппозиции, смешанная система не станет для Майи Санду, Анатола Шалару и иже с ними, чем-то вроде нового Ватерлоо.

Неоправданная стоимость

Не для кого не секрет, что Демпартия почувствовала себя в тренде, и готова пришпорить лошадей. Политформирование руководимое Владимиром Плахотнюком уверенно движется к намеченным целям, осуществляя все поставленные задачи.

2017 год выдался не просто годом стабильности, как того обещал Павел Филип, но и по правде говоря, стал годом значительных подвижек, и ощутимых побед. Правительственная реформа, создание первого совместного молдо-украинского пропускного таможенного пункта, на приднестровском сегменте государственной границы, укрепление отношении не только с Бухарестом, но и с Киевом, принятие закона объявляющего строительство Унгенского газопровода объектом стратегического значения, прояснение позиции в отношениях с Москвой, свидетельствуют о нарастающем прогрессе.

Я подозревают, что в силу данных достижений Демпартия сумела вернуть себе часть электората, потерянного в результате скандала, связанного с кражей миллиарда из государственной банковской системы. Изменение механизма избирательной системы, осуществленное при помощи депутатов от партии социалистов, лишь усилило данный восходящий тренд.

Однако, несмотря на все это, неоспорим тот факт, что некоторые действия молдавского руководства, в его нынешней политической палитре, спровоцировали заметное количество отрицательных эффектов. Более того, цена достигнутых побед оказалась настолько велика, что рискует превратиться в Пиррову победу.

Кислая мина

Одновременно с принятием реформы избирательной системы, охладели отношения с Евросоюзом. Замена пропорциональной системы на смешанную, осуществленная, вопреки рекомендациям Венецианской Комиссии, призванным не пытаться форсировать проведение избирательной реформы в нынешних условиях, спровоцировала неприязнь одной из самых крупных и влиятельных транснациональных партий право-центристского движения на мировой арене. Европейская Народная Партия, голосом собственного председателя, Джозефа Дола, потребовала остановить предоставление европейской финансовой помощи для Республики Молдова.

Принимая во внимание тот факт, что беда никогда не приходит одна, свое «фе» поспешил выразить и Либерально-Демократический Европейский Союз, являющийся третьей по величине политической силой в Старом Свете. А довершило все сие нелицеприятное действо, открыто критическая позиция, высказанная дипломатическим представительством США в Молдове.

Естественно, ни ЕС ни США, не оставят Республику Молдова на произвол судьбы. Как бы та ни было, геополитический фактор довлеет. Новая холодная война между Востоком и Западом начинает захлестывать все на своем пути, день ото дня все сильнее и сильнее. Именно поэтому, вице-председатель Еврокомиссии Федерика Могерини и комиссар ЕС курирующий расширение Йоханнес Хан не смотря на явную неудовлетворенность введением в Молдове смешанной системы, заняли по данному вопросу весьма уравновешенную позицию.

Однако, сделанного не вернуть. Несмотря на то, что западное влияние в Республике Молдова даже не обсуждается, ее приемные родители не скрывают кислой мины. Они дают понять, что принимают удочеренную, но не любят её, при каждом удобном случае осуждая поведение ребенка. Несмотря на то, что они не смеют, отказывают ей в крове, приемные родители остаются глухими к получению приемной дочерью соответствующего образования, соблюдению полноты её прав собственности, лишая нелюбимого дитя достаточного количества карманных средств. Европейский Союз держит нас на расстоянии. А такое положение, в условиях существующей международной конъюнктуры, способно привести к разрушительным последствиям.

Уважение к «Пожилой Даме»

Возможные риски, связанные с расширением географии российско-украинского военного конфликта, увеличиваются, что в свою очередь, представляет собой прямую угрозу в адрес официального Кишинева. Для того чтобы обеспечить безупречное положение в складывающейся ситуации, Республике Молдова остро необходимо вернуть не только расположение, но и утраченное вчерашнее доверие со стороны Европейского Союза. Главными столпами нашей стабильности являются Румыния и «Дядя Сэм», а также, «Пожилая Дама», вниманием которой не стоит пренебрегать.

Да и как не согласиться с тем, что вопреки противоречиям, подчас категоричным, самой власти, с одной стороны, и ее политических противников с другой, в настоящее время найдется место и для так называемого контрапункта. Тем более что речь идет не о щедрой уступке, которую собирается сделать Владимир Плахотнюк оппозиции, а скорее о взаимовыгодном улучшении недавно принятого закона о смешанной системе голосования.

Необходимо внедрение баллотировочного тура, который успокоит всех и устранит множественные разочарования. Как известно, вступившая в силу избирательная система предусматривает избрание депутатов по одномандатным избирательным округам с первой попытки, невзирая на то, что ни один из них не набирает абсолютное большинство поданных голосов. Ведь именно этот факт, является главным яблоком раздора между властями и оппозицией.

На мой взгляд, самой Демпартии еще слишком рано почивать на лаврах. Голосование в ходе единственного тура, ставит в неловкую ситуацию не только оппозицию, но и саму Демократическую партию.

Задолго до суммарного взгляда, не сложно заметить, что по одномандатным округам разбегутся больше проевропейских конкурентов, нежели русофильских, что в свою очередь увеличит шансы оказаться на передовых местах путинским левым, с помощью относительного большинства, и таким образом одержать победу на парламентских выборах. Введение второго тура могло бы изменить соотношение сил в пользу проевропейских правых, что весьма успешно и не раз было доказано во время избирательных кампаний, за право руководить столичной администрацией.

Не теряй меча из виду

Возможность проведения второго тура, к которому будет необходимо прибегнуть в случае отсутствия фаворита в туре первом, связана с еще одним неоспоримым превосходством. Перспективы второго тура подстегнут представителей центристского и правого толков к сотрудничеству в течение всего времени отпущенного на проведение выборов, связанного с поддержкой проевропейского кандидата, что в свою очередь создаст предпосылки конструктивного диалога, и даже создания коалиции по завершении выборов. Таким образом, на молдавской политической сцене воцарится более теплая и мирная атмосфера.

Второй тур позволит примирить составные части парламентского большинства, где, как известно, вследствие недопонимании, связанных с введением нового типа избирательной системы, произошла брешь. Не говоря уже об оппозиционных внепарламентских политформированиях. В случае принятия решения по введению баллотировочного тура, они сумели бы преодолеть многочисленные противоречия, ввиду наличия которых на данный момент большинство из них намертво увязли в трясине недопонимания.

Однако наиглавнейшей и самой существенной победой могло бы стать возвращение Кишинева в милость к Европейскому Союзу. Еврокомиссия и РНП, безоговорочно бы приветствовали способность молдавских властей к нахождению компромисса и их возврата под послушание Брюсселя.

В жизни, как и в спорте, порой нет никакого смысла в шаге назад, пишет Дональд Трамп в одном из пособии по бизнесу. Главное – не потерять мяч из виду.

Несмотря на то, что опыт бизнеса не всегда подходит для применения во властных играх, зачастую его можно использовать в качестве хороших советов и в политике.