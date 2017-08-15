Обнародованы доходы Канду, Лянкэ и Витюка за 2016 год: у кого из них 10 банковских счетов, а у кого нет даже квартиры

Руководство парламента РМ опубликовало декларации о доходах и имуществе за прошлый год. Рчь о спикере Андриане Канду, вице-председателях парламента Юрие Лянкэ и Владимире Витюке.

В 2016 году зарплата Андриана Канду в качестве спикера составила 139 тысяч леев. Еще 16 300 леев Канду получил в парламенте в качестве пособий. Он указал в декларации об имуществе три пары ручных часов фирм Zenith, Corum и Mont Blanc, которые получил в подарок в 2009, 2011 и 2014 годах.

Вместе с тем, Андриану Канду принадлежит 10% социального капитала фирмы „Prime Management” SRL, которые принесли ему в прошлом году 11,5 млн леев дохода. Также спикер задекларировал две квартиры, гараж и автомобиль Lexus RX 450, приобретенный в 2014 году. У председателя парламента открыто 10 банковских счетов в Молдове и за рубежом, среди которых 88 тысяч евро в Victoriabank и 2 800 евро в Erste Bank в Вене.

Юрий Лянкэ получил в 2016 году около 149 тысяч леев, находясь на нынешней должности, помимо этого его доход в виде пособий составил 66 500 леев. За работу в институте европейской политики в Берлине Лянкэ получил 8250 евро. Вице-председатель парламента задекларировал также два участка земли и два жилых дома, приобретенные в 2012 году. Также у него имеется три транспортных средства, две их которых он приобрел в лизинг. Речь о Skoda Superb и Mercedes S350.

Более того, у Юрия Лянкэ восемь счетов в Mobiasbanca, из которых два депозитных счета на сумму в 62 тысячи леев и 24 тысячи евро.

Вице-председатель парламента Владимир Витюк указал в декларации о доходах зарплату в размере 166 тысячи леев. Также он получил прибавку в 14 тысяч леев. У него есть гараж и два автомобиля Mercedes 307D и Mercedes GLK280. При этом он не задекларировал ни одной квартиры или дома.

Также, стало известно, что Витюк хранит 10300 леев в Eximbank, около 3 тысяч евро в Moldova Agroindbank и 100 евро в Moldinconbank.