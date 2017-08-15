Подарок для Киртоакэ: улицу рядом с очистной станцией хотят назвать в честь мэра

Улицу, на которой оборудована столичная очистная станция, предлагают переименовать в честь Дорина Киртоакэ. То ли в шутку, то ли всерьез, в интернете начали сбор подписей, чтобы зарегистрировать инициативу в муниципальном совете Кишинева.

"Улица Лунка Быкулуй, которая находится то ли на Ботанике, неважно. Важно то, что здесь находится очистное сооружение, которое круглый год источает зловоние. Ее мы хотим назвать улицей Дорина Киртоакэ. Эта инициатива хоть и не сделает наш город лучше, зато будет нашим подарком Дорину Киртоакэ", - сказал инициатор петиции Адриан Плешка.

Онлайн-петиция должна собрать пять тысяч подписей, чтобы ее можно было зарегистрировать в муниципальном совете. Мы хотели услышать мнение Киртоакэ, но на наш звонок он не ответил.

Европейский банк реконструкции и развития и евроинвест банк предоставили 63 миллиона евро на обновление системы водопровода и канализации в столице. Половина этой суммы предназначена для модернизации очистной станции. Работы должны завершить в 2018 году.