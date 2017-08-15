Деградация исполнительной власти заложена в «новом» законе о правительстве

Думитру БАРБАЛАТ

Даже при самом поверхностном анализе психического функционирования реального, живого человека легко заметить, что из всей совокупности произвольно и непроизвольно совершаемых им психических актов довольно значительная часть приходится на долю оценивания. Любой человек в процессе жизнедеятельности постоянно оценивает предметы, явления, ситуации, политические события, поступки и действия других людей; оценивает свои возможности, состояние, поступки и результаты своих действий; предвидит и учитывает, как его могут оценивать другие люди; формулируя оценки, оказывает влияние на окружающих и, в свою очередь, постоянно испытывает на себе влияние оценок других людей. Даже беглое и далеко не полное перечисление некоторых разновидностей оценок убедительно демонстрирует не только размеры этой поистине огромной оценочной сети, но и то, что оценки необходимы человеку для организации почти любого акта взаимодействия с предметным миром, с другими людьми, с обществом.

Наш ум непрерывно что-то сравнивает и оценивает. Зачем он это делает? Для того, чтобы мы смогли делать выбор, выбор для себя, с максимальной выгодой. Получается, что мы непрерывно сравниваем, чтобы потом выбрать, а выбрав, снова сравнить, причем сравниваем чаще всего по отношению к другим людям, или себя, но в прошлом настоящем или будущем. Сравнив снова, мы делаем другой выбор, затем снова сравниваем, и так до бесконечности. Этот процесс происходит во всем в жизни человека, сравнил-оценил, выбрал-сравнил-оценил, выбрал-сравнил-оценил, выбрал: где жить, в чем ходить, на чем ездить, с кем общаться…

В контексте сказанного, сравним и оценим расходы министерств финансов и министерств экономики Молдовы и соседней страны – Румынии.

За 2016 год минфин Молдовы израсходовал на содержание персонала 435 миллионов лей. На 2017 год запланировано уже 688 миллионов лей.

Из отчета министерства финансов Румынии на 2016 год: израсходовали на содержание персонала 166,5 миллиона лей румынских (794 миллионов лей молдавских).

Расходы почти сопоставимы – 435/688 и 794 миллионов молдавских лей.

За 2016 год на содержание министерства экономики Молдовы ушло 454 миллиона лей (20,6 миллиона евро).

На содержание министерства экономики Румынии в прошлом году было израсходовано 130,4 миллиона лей румынских (29,65 миллиона евро).

Расходы, опять же, почти сопоставимы – 20,6 и 29,65 миллиона евро.

Такой штрих. По румынскому законодательству госструктуры обязаны и ежегодно публикуют на своих сайтах и обязательно в своем Мониторул Офичиал подробные финансовые отчеты. Некоторые министерства Румынии нарушают закон и публикуют свои финансовые отчеты ежемесячно.

По нашему закону №181/2014 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности все госструктуры также обязаны публиковать свои финансовые планы и отчеты о выполнении. Но никто этот закон не соблюдает.

Итак, расходы на содержание двух главных министерств Молдовы и Румынии сопоставимы.

Но несопоставимы страны по количеству населения – 19,5 миллиона румын и 2,9 (или 4?) миллиона молдаван.

Разница в 6,7 или в 4,9 раза. Кто как будет считать, пока у нас не разберутся – сколько же нас, жителей РМ, на самом деле.

ВВП Молдовы за 2016 год был равен 134,5 миллиарда лей или 6,1 миллиарда евро. Что соответствует 2833 или 1525 евро на одного жителя.

ВВП Румынии за прошлый год был равен 746,6 миллиарда лей румынских или 170 миллиардов евро. Что соответствует 8720 евро на одного жителя.

Разница в 3,1 или в 5,7 раза.

О чем все это говорит?

Во-первых, у нас слишком раздутый аппаратный персонал министерств.

Во-вторых, мы не можем или не хотим научиться соизмерять свои возможности, доходы и амбиции «великих» с управленческими структурами и персоналом этих структур.

А первые проекты «новых», «реформированных» министерств дают гарантию того, что ситуация и в дальнейшем не изменится. Нет на то предпосылок.

Самая основная и грубая ошибка заключается в том, что в законе о правительстве для правительства и министерств нет полномочий по управлению экономикой в целом и по отраслям.

Разве функции типа: представлять государство на внутреннем и внешнем уровнях; обеспечить применение и соблюдение регламентирующих документов в своих областях деятельности и дежурные «иные функции», вытекающие из роли правительства по представлению и осуществлению исполнительной власти, это серьезно?

Перед кем правительство собирается представляться на внутреннем пространстве? Кто еще не знает проделки нашего правительства и министерств?

Что значит с точки зрения юриспруденции соблюдение только регламентирующих документов? Разве у нас уже не существуют законы и подзаконные акты (постановления правительства)? С каких пор законы переведены в просто регламентирующие документы? И возможно ли это?

Ведь к категории регламентирующих документов относят только документы внутреннего/локального пользования, регулирующие внутреннюю деятельность.

Таким образом, деградация исполнительной власти заложена в «новом» законе о правительстве.