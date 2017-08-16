Пекари: цена на хлеб останется прежней, несмотря на хороший урожай

Цены на хлеб не снизят, несмотря на то, что в этом году пшеницы собрали больше, чем в прошлом. Владельцы пекарен ссылаются на большие расходы.

Адриан Ревенку из Флорешт - мельник с 20-летним стажем. Он уже перемолол пять тонн зерна, собранного в этом году.

"В день могу перемолоть и три, и четыре тонны. Могут принести и 200 килограммов. Люди всё больше покупают муку. В 90-95 годы, когда только приватизировал мельницу, за сутки перемалывали до 30 тонн зерна", - сказал мельник Адриан Ревенку.

Во Флорештах уже продают хлеб из муки урожая этого года.

Пекари отмечают хорошее качество муки.

"Тесто хорошее, хлеб получается отличный. Не разламывается, не тянется. Тесто хорошо поднимается. Пшеница в этом году отличная", - отметила пекарь Виорика Кондря.

Директор крупнейшей столичной хлебопекарни договорился с производителями покупать муку по прошлогодней цене - четыре лея 60 банов за килограмм.

"Мы не можем снизить цены на хлеб. Магазины требуют, чтобы расходы на транспорт покрывал производитель , да и за отопление счета огромные", - заявил директор хлебобулочного комбината Борис Андрош.

Килограмм пшеницы продают по два с половиной лея. Но цены могут вырасти.

"Уверен, что через месяц-полтора, цены поднимутся. С нынешним качеством и требованиями импортных рынков, надеюсь, стоимость вырастит до трёх леев за килограмм", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Ион Паря.

По данным Минсельхоза, 350 тысяч тонн пшеницы поставят на местный рынок. 100 тысяч тонн распределят между владельцами участков, предоставивших землю в аренду. А 500 тысяч - пойдут на экспорт.