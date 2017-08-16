Кредиты в леях дешевеют, но фактическая ставка – более 15%

Прогноз Национального банка Молдовы (НБМ) о снижении годового уровня инфляции в 2018 г. (до 4,4% – прим. ред.) мотивирует банки снижать процентные ставки кредитов, считает эксперт Института развития и социальных инициатив Viitorul Виктор Урсу.



В своем исследовании о влиянии инфляции на банковский сектор он отметил, что "что в июне средняя процентная ставка по новым кредитам в национальной валюте составила 10,03%, что на 4,12 процентных пункта меньше, чем год назад".

Однако беспокойство банков по-прежнему вызывает "большая доля неблагонадежных кредитов, которая составляет 17%, что оказывает серьезное давление на "честных плательщиков".

"Статистика показывает, что проценты по кредитам в молдавских леях составили чуть более 10%, но фактическая процентная ставка достигает более 15%. Это связано с тем, что банки включают разные комиссии, которые делают кредиты дороже. Причина дорогих кредитов связана и с неблагонадежные кредиты, стоимость которых оплачивают добросовестные клиенты через разные комиссии", – отметил Урсу.

По словам эксперта, "на данный момент наиболее выгодно брать кредиты сроком от двух до пяти лет".