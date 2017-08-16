Кредиты в леях дешевеют, но фактическая ставка – более 15%

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«Apa-Canal Chişinău» сообщает, что на станции очистки сточных вод начинается ремонт, который продлится 900 дней, отмечает NOI.md со ссылкой на заявление предприятия.

Аукцион, на котором была выбрана компания, которая будет заниматься ремонтными работами, завершен.

Напоминаем, что представление тендерных заявок состоялись 10 ноября 2016 года. В тендере участвовали 15 международных компаний из 13 стран мира: Румынии, Украины, Австрии, Франции, Германии, Италии, Турции, Болгарии, Польши, Китая, Израиля, Словении, Чехии.

В результате процедуры оценки тендерных заявок, проведенной в строгом соответствии с политикой и правилами закупок ЕБРР, был заключен контракт консорциумом PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH & LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG, на сумму 24.243.479,61 евро.

Контракт предполагает восстановление существующих структур на ватерлинии (первичные отстойники, аэротенки в активном иле, вторичные осветлители), строительство новой насосной станции сточных вод и новой линии обработки осадков (загустители, резервуары метана, центрифуги).