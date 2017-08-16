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Публичное оправдание самоубийств в Молдове будет наказываться тюрьмой
16.08.2017

Публичное оправдание самоубийства в Молдове станет уголовно наказуемым деянием.

В Министерство юстиции поступил ряд поправок в Уголовный кодекс, предусматривающий введение наказания за публичное оправдание самоубийств. Наказание за распространение информации такого рода составит до четырех лет лишения свободы.

- Новая статья, которую предстоит ввести в Уголовный кодекс, преследует цель защиты жизни человека. Следовательно, предстоит инкриминировать факты публичного оправдания самоубийства, в том числе посредством электронных сетей коммуникаций, - пишут авторы поправок.

Изменения коснутся статьи УК «Доведение до самоубийства». Помимо введения уголовного наказания за оправдание самоубийства, в новой версии статьи будет ужесточена ответственность и за непосредственно «доведение и пропаганду самоубийств».  

Максимальный срок лишения свободы за такую деятельность предлагается увеличить с 4 до 5 лет. Наказание за доведение до самоубийства несовершеннолетнего увеличится с нынешних 2-6 лет лишения свободы до 5-9 лет. Аналогичное наказание вводится и за подталкивание к самоубийству невменяемых лиц.

УК будет дополнен абзацем в отношении самоубийц в возрасте до 14 лет. Теперь за доведение до самоубийства лиц до 14 лет, а также за групповое самоубийство в отношении двух и более лиц вводится наказание в виде лишения свободы от 9 до 12 лет.


 
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