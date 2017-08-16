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Общество
В Кишиневе поезд насмерть сбил человека
16.08.2017

Тридцатилетний мужчина погиб в результате наезда товарного состава неподалеку от столичной улицы Албишоара.

Трагедия произошла минувшей ночью Сообщается, что поезд направлялся в сторону Унген, сообщает publika.md

По словам машиниста мужчина появился у железнодорожного полотна для того, чтобы совершить самоубийство, потому как бросился на пути перед самим локомотивом.

Специалисты должны будут установить, находился ли погибший в состоянии опьянения, а полиция расследует все обстоятельства трагедии.


 
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