В Кишиневе поезд насмерть сбил человека

Тридцатилетний мужчина погиб в результате наезда товарного состава неподалеку от столичной улицы Албишоара.

Трагедия произошла минувшей ночью Сообщается, что поезд направлялся в сторону Унген, сообщает publika.md

По словам машиниста мужчина появился у железнодорожного полотна для того, чтобы совершить самоубийство, потому как бросился на пути перед самим локомотивом.

Специалисты должны будут установить, находился ли погибший в состоянии опьянения, а полиция расследует все обстоятельства трагедии.