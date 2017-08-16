Сенсационные данные об уголовных делах против Петра Порошенко в Молдове (ВИДЕО)

Громкие заявления о фактах из жизни и деятельности президента Украины Петра Порошенко прозвучали в эфире российского Первого канала.

Программа Дмитрия Шепелева «На самом деле» была посвящена нынешнему политическому лидеру Незалежной. Создатели шоу поставили цель - создать его правдивый психологический портрет.

В студию пригласили тех, кто хорошо знает Порошенко. Украинский журналист Константин Долгов заявил об имеющихся доказательствах причастности действующего президента к убийству его старшего брата. Также он принялся утверждать о существовании в Молдове незакрытых уголовных дел, фигурантом которых является Порошенко.

Дело касается криминальной схемы по захвату акций молдавских предприятий в 90-е годы. Организаторами схемы были Петр Порошенко, его старший брат Михаил и молдаванин Петр Мадан.

- В процессе «отжима» акций кондитерской фабрики Bucuria, Кишиневского стекольного завода, торгового центра Gemеni они попали в поле зрения правоохранительных органов Молдовы. Когда проходил захват, самым странным образом из жизни уходили те акционеры, кто не хотел расставаться со своими акциями. Позже братья не поделили деньги, после чего старший брат Порошенко погиб, – сообщил в эфире Долгов.

Трагедия со старшим братом президента Украины случилась на Кипре. Однако эта смерть не заинтересовала местных следователей.

- По результатам данных расследования и информации в Википедии, Михаил погиб в автокатастрофе. При этом почему-то мама Порошенко тоже считает, что Михаиа убили. Она, конечно, не считает, что это сделал младшенький. Есть записи разговоров со следователем, который вел расследование в Украине. Он говорил, что это было ДТП, но очень странное. На автомобиле (в котором перемещался Михаил) были следы пулевых отверстий, а саму машину потом подожгли, – рассказала зрителям украинская журналистка Елена Бойко.

По ее мнению убийство было намеренно сокрыто.