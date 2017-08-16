Главная Вадим Пистринчук: Смешанная избирательная система это огромная ошибка для Молдовы Депутат Либерально-демократической партии Вадим Пистринчук считает, что смешанная избирательная система, утвержденная недавно парламентом, это огромная ошибка для Республики Молдова, тем более что инициатива Демократической партии и Партии социалистов была принята вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и предупреждениям некоторых европейских высокопоставленных представителей, передает IPN.



„На мой взгляд, смешанная система неправильно сделана, очень неправильно был выбран период, чтобы ввести так называемую реформу, целью которой является сохранение власти нынешнего правительства, потому что оно создано по умыслу правящей партии и Партии социалистов. У меня нет других причин, чтобы считать, что выборы не будут проводиться после этого нового закона, потому что прямые и косвенные „инвестиции” и потери, которых власть понесла в результате утверждения данного проекта закона, настолько велики, что я не думаю, что они могут уступить, хотя было бы разумно это сделать. Это показало бы, что они действительно не готовы портить отношения с европейскими партнерами только из-за некоторых политических трюков, маскируясь под намерением дать больше прав гражданам, хотя на самом деле, чтобы укрепить систему, когда риск фальсифицирования выборов очень большой”, - заявил депутат в интервью для Радио Свободная Европа.



По словам Вадима Пистринчук, одобрив этот законопроект в молчаливом союзе с Партией социалистов, доверие европейских партий, европейских чиновников, высокопоставленных европейских лиц в правящую партию упало, возможно, даже стало антагонистическим уже, а доверие-это потеря на многие годы. По его мнению, большими усилиями можно будет получить небольшие финансирования к бюджету, однако это далеко недостаточно для Республики Молдова для выхода из этой стагнации и быстрого развития.



Депутат считает, что глубокое недоверие общества властям это очень плохо и грустно. Глубокое запугивание, которые существуют в обществе, - говорит депутат, - это и хорошая возможность для оппозиционных партий прибрести уверенность, а затем для планирования собственного правления, но что будет в будущем, не известно. „Не слишком предсказуемо. Если было бы предсказуемо с этим законом, если было бы много шума в Европе, или проблемы в отношениях, предсказуемо было бы им остановиться, так сказать, с точки зрения государства, теории государства, но они сделали то, что сделали”, - сказал депутат.



Вадим Пистринчук добавил, что не согласен с теорией, по которой, в соответствии со старой системой, по партийным спискам, ПСРМ выиграла бы выборы. По его мнению, это было элементом пропаганды, запущенной ДПМ, чтобы убедить общество, что, если не будет изменена система, выигрывают социалисты. „Скорее всего, они выигрывают от новой избирательной системы. Тем не менее, большая часть граждан понимает значение отношений с Европейским союзом, и, тем не менее, большая часть граждан не „кусает” из всех этих геополитических шоу, часто искусственных. И будут голосовать и за партии, в которые верят, которые будут предоставлять решения, потому что Партия социалистов, имея должность президента, продемонстрировала, что не способна управлять и генерировать практические решения. Они выступают только с популистскими речами, разъезжают по отпускам. Что еще? Так, этот немного радикальный клерикализм”, - отметил депутат.

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