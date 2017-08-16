Додон похвалил Тапиолу: Он смог исключить геополитический контекст из наших отношений

Глава Делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола покидает должность с «Орденом почета», которым его наградил президент Игорь Додон за вклад в развитие отношений РМ-ЕС. Глава государства написал на своей странице в Facebook, что Тапиола — «один из дипломатов, сумевших исключить геополитику из наших отношений».

«Отметил, что господин Тапиола является одним из дипломатов, пытавшихся и сумевших исключить геополитический контекст из наших отношений. Именно он в 2015 году заявил для Брюсселя, что Республике Молдова необходимо сосредоточиться на реформах, а не на лозунгах. Пожелал господину Пиркке Тапиоле успехов в его новой должности Главы Делегации ЕС в Бангкоке. Выразил уверенность в том, что с назначением нового Посла положительная динамика сотрудничества сохранится и в будущем», — написал Додон.

В связи с этим глава государства вручил Пиркке Тапиоле государственную награду «Орден почета» в знак особой признательности «за стабильную поддержку Республики Молдова в процессе реализации реформ, за постоянные усилия в продвижении демократических ценностей, а также за активную деятельность с целью повышения престижа нашей страны на международной арене».