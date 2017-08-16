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Общество
Друг Усатого Григорий Лепс споет «Рюмку водки» на концерте Додона, посвященном Дню «освобождения»
16.08.2017

Российский артист, друг Ренато Усатого Григорий Лепс выступит 24 августа на концерте, посвященном «освобождению» Молдовы от фашистов. Об этом президент Игорь Додон сообщил на своей странице в Facebook.

Российский певец Григорий Лепс — близкий друг мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, который сейчас скрывается в Москве. Артиста часто приглашали на концерты, организованные Усатым в Кишиневе и Бельцах в 2013 и 2014 годах. Также в 2014 году лидер НП заявил в эфире телеканала ProTV, что «Григорий Лепс его настоящий друг, которого он знает много лет». Политик добавил, что именно Лепс познакомил его со Стасом Михайловым.

Отметим, что отношения Партии социалистов и «Нашей партии» в последнее время складывались неважно. После того, как ПСРМ заявила о поддержке инициативы Демпартии по изменению избирательной системы, Усатый жестко раскритиковал Додона и обвинил в союзе с лидером ДПМ Владом Плахотнюком.

Несмотря на это Игорю Додону, кажется, удалось убедить Лепса выступить на концерте, организованном под патронажем президента. 

Додон добавил, что по случаю 73-й годовщины Кишиневско-Ясской операции будет организован ряд праздничных мероприятий.

В 10.00 24 августа на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» состоится возложение цветов к Вечному огню. Будет открыта полевая кухня с традиционной солдатской кашей и 100 граммами фронтовых. В 19.00 на площади Великого национального собрания в Кишиневе состоится праздничный концерт. На сцене выступят президентский оркестр, хор монастыря Курки и известный российский певец Григорий Лепс.


 
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