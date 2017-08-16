Киртоакэ о переименовании улицы Лунка Быкулуй: Это честь для меня

Отстраненный примар Дорин Киртоакэ прокомментировал инициативу группы молодых людей, которые начали собирать подписи на переименование улицы Лунка Быкулуй, на которой находятся городские очистные сооружения.

Дорин Киртоакэ сообщил, что для него является честью то, что улица будет носить его имя, несмотря на то, где она находится, передает protv.md.

- Дети говорят невообразимые вещи. Переименование любой улицы в честь кого-либо - признак почтения. Что касается улицы, на которой находятся очистные сооружения, она почти как бульвар, большая, широкая, свежеотремонтированная, и вскоре очистная станция будет отремонтирована, в нее инвестируют 30 миллионов.

В городе есть и другие объекты, которые можно переименовать: троллейбусный парк, улицу в Валя Морилор, много чего.

И в шутку, и всерьез, я горжусь тем, что в честь меня хотят переименовать улицу, не важно где она находится, в особенности при жизни. Никогда ни одна улица столицы не будет носить имя Додона или Воронина, которые своими действиями причинили вред стране, - заявил Киртоакэ.