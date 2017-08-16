Гимпу: "Если Грозаву бросится под поезд, а потом встанет и заявит, что это я ему сказал это сделать, вы меня арестуете?"

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь "занимается политикой и манипулирует общественным мнением", - считает председатель Либеральной партии (ЛП) Михай Гимпу.

Как передает "ИНФОТАГ", он написал на своей странице в социальной сети, комментируя недавнее интервью прокурора по поводу коррупции в примэрии Кишинева, что обвинение "не может строиться только на признании вины одним чиновником, поскольку должны быть дополнительные доказательства, подтверждающие признание".

"Господин прокурор, не заставляйте людей смеяться над "доказательствами", озвученными теми, кто сам совершил преступление. В особенности, над доказательствами из архивов с фотографией кошкой, поскольку вам придется арестовать всех тех, кто держал эту кошку в руках", - написал депутат.

По его словам, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры ищут материалы и доказательства по делу Киртокэ (примара Кишинев, племянника Гимпу - "И") во всех печах и дымоходах примэрии, поскольку дело "шито белыми нитками и является явной политической расправой".

"Господин прокурор, вы знаете, что должность заместителя примара является политической. Если Нистор Грозаву бросится под поезд, а потом встанет и заявит, что это я ему сказал это сделать, вы меня арестуете?", - недоумевает либерал.

По его словам, "вся прокуратура говорит, что в деле о парковках нет вины Киртоакэ, а над доказательствами индюки смеются, поэтому Морарь и дает такие "убедительные" интервью".