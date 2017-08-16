Молдаване избили иностранного дипломата из-за «неправильной парковки» на АЗС в Кишиневе

Ночью 16 августа полиция Кишинева была срочно поднята по тревоге. Как выяснилось, местные жители избили иностранца, да и к тому же сотрудника дипломатической миссии. Вскоре все нападавшие были задержаны.

В половину первого ночи на одной из АЗС на Ботанике разгорелся серьезный конфликт. 34-летний сотрудник одной дипмиссии припарковал на заправке автомобиль так, что его действия не устроили трех дюжих мужчин, находившихся в это же время на парковке. Они избили дипломата, а затем уехали.

Иностранец сразу же обратился в полицию, и уже через несколько часов начались первые задержания. Полицейские определили и личности хулиганов. Ими оказались знакомые между собой жители Кишинева, Штефан-Водэ и Хынчешть в возрасте от 22 до 27 лет. Все хулиганы были пойманы.

- Если их виновность будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде штрафа в размере от 15 до 27 тысяч леев или лишение свободы на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе полиции.