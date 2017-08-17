Будут ли эффективны новый парламент и новое правительство?

Думитру БАРБАЛАТ

Два события, организованные по двум одинаковым сценариям одним режиссером, происходили почти одновременно. И смело можно предположить, что уже в проектах была заложена одна идея для единого результата.

Парламент принял изменения и дополнения в Избирательный кодекс. Все что приняли, изменили и дополнили, связано только с процедурой: как им же (авторам) занять прежние свои депутатские кресла. И никак не предусматриваются какие-либо меры, чтобы в те 101 депутатских кресел пришли люди со статусом грамотного депутата.

Однако, в принципе, и неоткуда. Среднестатистический молдаванин - тот же, что и много последних лет. И какой-либо рост среднего IQ не предвидится, да и никто не вкладывает средства в его рост. Тем, кто до кресел депутата однажды добрались, это невыгодно.

Таким образом, какие-либо улучшения от работы "нового парламента" с 2018 года не предвидятся. Только при условии, что 51 процент одномандатников объединятся, создадут свою мажоритарную фракцию и тем самым выкинут всех остальных нынешних в оппозицию. Это сложно, трудно, будут всякие препятствия, аресты и провокации, но вполне реально, и это единственный выход.

Парламент затем принял и «новый» закон о правительстве. И технология повторяется. В полномочиях правительства нет функций экономического характера, только протокольные - себя в зеркала лицезреть и перед другими покрасоваться.

А экономика, социальная сфера, медицина, культура, образование - переведены в последний пункт из соответствующей статьи - другие полномочия.

Таким образом, и в правительстве главное занять кресла премьера и министров, а все остальное - другие полномочия.

И все это притом, что в первой статье закона о правительстве декларируется: «Настоящий закон устанавливает порядок организации и функционирования правительства, области деятельности такового, его компетенцию), структуру и правоотношения с другими органами публичной власти».

Почти ничего из декларации первой статьи в тексте закона нет. И получается, что почти весь текст закона не соответствует поставленной задачи в первой статье?

То есть это не закон о правительстве, а очередная фикция со статусом закона?

Итак, с будущим "реформированном" парламентом ничего путного не предвидится. И с будущим "реформированным" правительством тоже ничего не получится. Будут выполнять только функцию «другие полномочия». Какие именно другие - им одним только известно. Ведь расшифровки понятия другие в законе не дано.

И теперь к статье Конституции, с «другими» полномочиями президента, прибавились «другие» полномочия для парламента и правительства.

А может, вместо всей этой кампашки трех ветвей власти с другими полномочиями пригласить действительно других?

И пусть все будет так, как написано в законах: пусть и правят другие, раз своим мозгов не хватает. Потому как и те, кто себя называет оппозицией, тоже недалеки от категории «других».