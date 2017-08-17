Додон призвал достойно отметить 73-ю годовщину освобождения республики от фашизма

В Молдове 24 августа в ознаменование 73-й годовщины освобождения республики от фашизма под патронатом президента Игоря Додона пройдет ряд праздничных мероприятий.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", глава государства написал в социальных сетях, что в его понимании эта дата - "великая в истории Молдовы, символизирующая освобождение страны от фашизма".

Он отметил, что в 10.00 на мемориале "Шерпенский плацдарм" состоится возложение цветов к Вечному огню. Там же будет открыта полевая кухня "с традиционной солдатской кашей и 100 граммами фронтовых".

В 19.00 на центральной площади Кишинева состоится праздничный концерт с участием президентского оркестра, хор монастыря Куркь и российского певца Григория Лепса.

"Приглашаем всех, вне зависимости от политических и геополитических взглядов и предпочтений, кому дорога память о павших при освобождении Молдовы героях, принять участие в мероприятиях по случаю великой даты", - написал Додон.