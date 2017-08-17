Румынский депутат: Подготовка к объединению Молдовы и Румынии должна завершиться к 2018 году

Подготовка к объединению Молдовы и Румынии должна завершиться к 2018 году, считает депутат румынского парламента, выходец из Молдовы Константин Кодряну. Как передает "ИНФОТАГ", он сообщил на конференции в Изворул Мурешулуй, что "проект воссоединения является важнейшим для Румынии с момента присоединения к Евросоюзу и НАТО".

"2018 г. - год векового юбилея Великого объединения, но стоит ли праздновать, пока два румынских государства по-прежнему существуют порознь?", задается вопросом депутат. По его словам, "Румыния должна объявить воссоединение своим государственным проектом, используя в данном процессе немецкий опыт объединения ГДР и ФРГ, и опираться на Хельсинское соглашение по безопасности, которое подразумевает, что границы стран могут быть изменены в "соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности".

С ним согласился и председатель Национального фонда по поддержке румынской диаспоры (FNRP) Еуджен Попеску, отметив, что "если Румыния не заявит своих интересов в Молдове, ее на правах "ничьей земли" займет Россия, что должно учитываться в повестке всех политических партий Румынии".

Другой унионист из Молдовы, лидер движения Actiunea'2012 Джордже Симион, сказал: "2018 год играет решающее значение, так как в Молдове пройдут парламентские выборы, и все румынские и прорумынские политические силы должны объединить усилия, чтобы не допустить победы Игоря Додона и его Партии социалистов, так как это станет настоящей катастрофой для Молдовы".