Андриан Канду: Смешанная система разрушила монополию партийных лидеров

Председатель парламента Андриан Канду считает, что после парламентских выборов 2018 года никто уже не сможет спекулировать на теме представительности и легитимности парламента. В интервью для IPN, приуроченном к 26-летию независимости страны, спикер заявил, что парламент является политической ареной, а изменения, внесённые в избирательную систему, позволят войти в политику новым лицам. По его мнению, хотя речь идёт лишь о смешанной системе, она разрушила монополию партийных лидеров.

„Думаю, мы предоставили ещё один шанс для реализации фундаментального права – права быть избранным. Кроме того, у людей будет больше вариантов для выбора человека и партии, которые представляли бы их интересы. Я и Демократическая партия верим в людей и их способность делать правильный выбор”, - отметил Андриан Канду.

Отвечая на просьбу взвесить, с учётом целей Независимости, внутренние и внешние последствия принятия закона об изменении избирательной системы, Андриан Канду заявил, что с учётом этих целей должны быть взвешены и законы о Прокуроре, и законы о неподкупности и т.д. „Могу предложить Вам взвесить, с учётом целей Независимости, внутренние и внешние последствия принятия Закона о Прокуроре, или пакета законов о неподкупности, или реформ в пенсионной системе. Это то же самое, и воздействием любого из указанных законов никак нельзя пренебречь. Когда некоторые политики допускают преувеличения и доводят некоторые вещи до абсурда, я могу понять их личную мотивацию, но не стану играть им на руку. Если бы я это сделал, то пал бы жертвой спекуляций наших политических оппонентов по поводу якобы случившегося изменения политической системы в результате внесения поправок в Кодекс о выборах. Когда на самом деле Декларация независимости, закон, на основании которого наша страна была названа Республикой Молдова, государственная символика и основы многопартийной и демократической системы были заложены парламентом, избранным по одномандатным избирательным округам”, - заявил глава законодательного органа.

Председатель парламента отметил, что пропорциональная избирательная система была временной мерой, принятой в чрезвычайной ситуации, которая в результате ряда политических игр превратилась в меру постоянную. По словам официального лица, выборы были и будут свободными и справедливыми, граждане имели и будут иметь возможность избирать и быть избранными, люди могли и смогут свободно выражать свою позицию. „Вне зависимости от политической близорукости некоторых, Республика Молдова была и остаётся демократическим государством, а мы, граждане этой страны, являемся и останемся свободными людьми, которые распоряжаются своей страной и судьбой в соответствии с собственным выбором и устремлениями”, - отметил Канду.

Председатель парламента признаёт, что и спустя 26 лет после провозглашения независимости молдавское общество остаётся разделённым по этническим, политическим, территориальным, лингвистическим критериям, и отмечает важность осознания и признания этого факта. „Именно потому мы создали целый ряд межинституциональных площадок в рамках парламента: и для сотрудничества с Народным собранием Гагаузии, и для координации решений по воссоединению страны, и для сотрудничества с гражданским обществом, и ряд других. В процессе общения мы лучше узнаём друг друга и сглаживаем те отличия, которые нас разделяют”, - пояснил Андриан Канду.