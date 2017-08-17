Баскетбольная сборная U-16 дебютирует сегодня на чемпионате Европы

Женская сборная Молдовы по баскетболу Under 16 проведёт сегодня вечером, 17 сентября, первый матч в рамках Дивизиона B чемпионата Европы, передаёт IPN.

„Трёхцветные” встретятся со сборной Бельгии. В одной группе с Молдовой также соревнуются Македония, Словения, Ирландия и Украина. Турнир проходит в Македонии и завершится 26 августа.

Неделю назад женская баскетбольная сборная Under 18 заняла предпоследнее место в Дивизионе B чемпионата Европы. Подопечные Натальи Пачу-Долган одержали одну победу и потерпели восемь поражений.