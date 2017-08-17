Онлайн регистрация в детсад: без «блата» и удобно?

С 1 сентября кишиневцы смогут записать ребенка в один из 130 столичных детсадов посредством Интернета.

Все родители знают, как трудно записать своего малыша в ясли или детский сад. Многие начинают беспокоиться об этом сразу после рождения ребенка, т.к. может пройти не один год, пока подойдет очередь. Но это - только начало проблемы. Прежде всего нужно собрать кучу справок и обегать немало инстанцией, а потом еще договориться, чтобы как-то сократить продвижение очереди.

Чтобы воспользоваться записью «он-лайн», нужно зарегистрироваться на сайте inscriere-gradinite.md , заполнить анкету, получить регистрационный номер, а затем в режиме «он-лайн» следить, как продвигается очередь. Важно, что платформа для записи будет доступна на румынском, русском и английском языках. А на проект было выделено 180 тыс. леев, половина денег уже потрачена. Вроде бы проблема начинает постепенно решаться. Теперь не придется бегать с бумагами, Интернет сократит время и нервы, правда, не очереди.

Зачем создана «он-лайн» запись в детсад?

Сегодня у многих родителей проблема устройства своего чада в детский сад ассоциируется с коррумпированностью чиновников и директоров дошкольных учреждений. Загвоздка кроется в том, что многим не хватает мест, а новых детских садов давно не строят. Видимо, это - не первоочередная задача местных властей. Судя по всему, в столице гораздо важнее построить очередную заправку, чем детсад.

Чтобы исключить «человеческий фактор», и чтобы родители смогли прослеживать в режиме «он-лайн», как продвигается их очередь, главное управление образования, молодежи и спорта примэрии мун. Кишинэу совместно с Центром электронного управления e-Guvernare, создали электронную регистрацию в детский сад. Таким образом, родители будут спокойны и уверены в том, что прием детей в детские дошкольные учреждения ведется честно.

По крайне мере, в этом заверил noi.md и.о. начальника главного управления образования, молодежи и спорта Александр Фляш.

- Во-первых, «он-лайн» система поможет обеспечить максимальную прозрачность в процессе регистрации детей в детские сады, - говорит собеседник. - Она позволит исключить человеческий фактор, ликвидировав элементы коррупции, которые были до сих пор, разные интерпретации с деньгами. А во-вторых, позволит соблюдать регистрационный номер, т.к. вручную он не придерживается. В то же время мы сможем соблюдать Кодекс образования, согласно которому ребенка можно определить в детсад по месту прописки. А тем, кто снимает квартиру, придется представить документ о том, что они живут в этом районе. Сейчас у нас творится небольшой хаос. Очень часто в некоторые детсады приходят дети из других районов, но система электронной записи исключит этот феномен.

С 1 августа до конца месяца мы приостановили процедуру регистрации детей. Пока заведующие детскими садами должны успеть ввести все данные из журнала в систему. А с 1 сентября родители начнут пользоваться сайтом, где будет находиться вся информация о доступных в детсадах местах. Для того чтобы заполнить анкету, нужно иметь электронную почту, куда после регистрации будут приходить уведомления.

В анкету нужно будет ввести данные ребенка, система автоматически предложит детский сад в том районе, где проживает семья. На адрес электронной почты придет подтверждение, что ребенок зарегистрирован в Х детском саду с регистрационным номером. Если у кого-то нет компьютера, то наши методисты в управлении помогут зарегистрировать ребенка в детсад. Поэтому родители могут прийти в управление и подать заявку на заполнение анкеты.

После регистрации «он-лайн» нужно будет представить оригинал документов. Заведующие детских садов, в свою очередь, будут предоставлять информацию о наличии свободных мест. Заниматься же системой будут методисты, а родители в любое время смогут проверить, на каком месте их чадо и просматривать полный список зарегистрированных детей с защитой персональных данных.

До августа уже зарегистрировано более 7,5 тыс. детей, родившихся в 2014 г. Большинство родителей приходят летом, но до конца года мы еще ждем заявления. Думаю, что в этом году будет более 8 тыс., а это - больше, чем в прошлом году, - подытожил Александр Фляш.

Что думают родители?

Руководитель общественной организации Părinți Solidari («Солидарные родители») Алла Ревенко видит в этом две стороны:

- Если система будет работать, хотя многие сомневаются в этом, это позволит исключить большинство случаев злоупотребления правом определить ребенка в детсад со стороны чиновников. Очень часто это было необоснованно, и никто никак не мог это проверить. Мало кто мог написать заявление в управление образования с просьбой предоставить информацию.

Систему электронных очередей пока еще только начинают вводить, но очевидно, что в ней есть недоработки. Сама процедура записи детей, на наш взгляд, достаточно громоздкая. Она включает четыре этапа: сначала нужно подать заявку, затем ждать подтверждение на электронную почту, потом отослать документы и вновь ждать ответа. С одного раза этот вопрос не решишь. Кроме того, нужно отправлять отсканированные документы, а это - опять время и беготня с электронными носителями. Насколько это всё доступно? Да, сегодня больше возможностей, но это - усложненный процесс. Мы обсуждали эти моменты и предложили, чтобы в каждом районе был человек, который бы помог родителям справиться с регистрацией. Кроме того, первое время многие по привычке будут ходить в управление. Чиновник мог бы сделать все вместо родителя, записать, сканировать документы и поставить в электронную очередь. Вначале нужно ввести такую практику, иначе будет хаос.

Если бы в работе муниципального управления образования больше было бы транспарентности, то электронная запись не понадобилась бы. Можно было в том же управлении, в каждом секторе вывешивать в начале каждой недели информацию о ситуации по количеству свободных мест в детсадах. Это очень легко сделать.

Однако у родителей мнения разделилась. Часть из них хочет верить в лучшее: что будет уменьшен человеческий фактор и снижена коррупция. Другая часть отнеслась скептически к тому, что этот вопрос решится быстро. Все ждут, как начнет работать электронная запись. Можно будет обратиться с коллективным предложением, чтобы этот процесс усовершенствовали, оптимизировали, - сказала Ревенко.

Мы поинтересовались мнением мам малышей об этом нововведении. Елена еще не записала своего новорождённого ребенка в ясли, но сомневается, что электронная запись что-то решит. Она считает, что в электронной очереди, как и в обычной, ее ребенка будут отодвигать ближе к концу списка из-за предоставляемых льгот матерям-одиночкам и другим льготникам. Также Елена сомневается, что электронные очереди покончат со взятками при устройстве ребенка в детский сад.

Другая мама - Надежда про «он-лайн» регистрацию пока ничего не слышала, но когда собирала документы и искала детсад, столкнулась с тем, что в детсадах большая нехватка воспитателей, няней, кухонных работников. По ее словам, заведующая слёзно просила узнать, может ли кто-нибудь из знакомых согласится поработать няней или на кухне.

За и против

Между тем большинство заведующих детсадами, опрошенных noi.md, в один голос утверждают: электронная очередь - самый оптимальный, простой, честный и прозрачный сервис.

- Это - новшество, но родителям будет спокойно, - полагает заведующая детсадом N99 (на Ботанике) Мария Орлов. - Они считают, что когда записи ведутся в журналах, то там что-то скрывают. С «он-лайн» регистрацией они будут видеть всю информацию. Как будет все это происходить с 1 сентября, насколько это будет удобно в работе, еще неизвестно, но очевидно, что на администрацию ложится дополнительная нагрузка, лишняя работа с документами. Правда, будут проведены обучающие семинары.

Скорее всего, идея об электронной записи в детский сад принадлежит родителям, которые не задумываются о последствиях. Ведь у многих сегодня нет доступа к Интернету, а многие просто не компетентны. В настоящее время есть возможность оплачивать коммунальные услуги онлайн, но многие до сих пор не знают, как это делать.

Нам говорят, что всё будет честно, а до сих пор было нечестно? Есть регистрация, списки, которые вывешивают, любая мама может подойти и проверить журнал. Они всем усложняют работу. У нас сегодня другая проблема - с кадрами, которых не хватает. При такой зарплате и объеме работы мало кто соглашается работать. К тому же многие не просто уходят, а уезжают из страны вместе с семьей, - сожалеет г-жа Орлов.

Ее коллега, заведующая детсадом N106 (на Ботанике) Евгения Борисовски считает, что электронная запись в детский сад усложнит работу директоров. По ее мнению, нужны специалисты, которые будут заниматься списками, вести учет. А что делать родителям, у которых нет даже компьютера? Им будет сложнее встать в очередь. Не для всех это будет удобно. Г-жа Борисовски надеется, что электронная запись всё же поможет в будущем ликвидировать очереди в детские сады. Хотя, как это возможно, если новых мест не прибавляется?

«Возьмите только одного»

- Когда приходят мамочки и требуют взять их детей в сад, это становится проблемой администрации, куда их усадить и куда уложить спать после обеда, - продолжает Мария Орлов. - В такой ситуации мамочки говорят, что для одного ребенка место найдется. Мы пытаемся объяснить, что нет коек. По санитарным правилам, у каждого ребенка должен быть свой матрас, два комплекта постельного белья, два полотенца.

Конечно, не всегда все 30 детей ходят одновременно в одну группу, но у нас все пронумеровано. Если сегодня нет одного ребенка, то это не значит, что другой ребенок будет спать в его постели. Но, видимо, так себе представляют посещение детсада некоторые родители. Когда мы не принимаем детей, у родителей начинается истерика. Они говорят, что мы специально не хотим брать их детей. Но когда переступают порог детсада, требуют постель для своего ребенка. За последние пять лет удалось доказать, что если в спальне стоят 20 кроватей, то 21-го ребенка я не возьму. Малышу нужно пространство, мы стараемся это учитывать.

Также заведующая сообщила, что, возможно, с 1 января детсады перейдут на самофинансирование. Уже два года идет обсуждение этого вопроса, пока выявляют плюсы и минусы данного предложения. В школах, которые перешли на самофинансирование, утверждают, что это - неплохо.

- По крайней мере, хуже не будет. К тому же существуют разные формы самофинансирования, и можно опереться на опыт других стран. Но ни одно дошкольное учреждение не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Если мы будем освобождены от них, то появятся деньги на капитальный ремонт. Питание ляжет на родителей, плюс какие-то дотации от них. Тогда сады смогут продержаться. Первый год покажет, как правильно расставлять приоритеты по финансированию, - говорит Мария Орлов.

Электронные услуги – в ногу со временем

В эпоху электронных услуг жизнь современного человека изменилась. Не выходя из дома, можно многое сделать: совершить «он-лайн» покупку, узнать расписание поездов, самолетов, приобрести билеты с помощью банковских карт. Электронные услуги ежедневно развиваются.

Согласно последнему отчету Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), за 2016 г. более 80% граждан Молдовы пользуются Интернетом ежедневно, более 70% - это городское население. Количество абонентов ежегодно растет. Так, за год число пользователей фиксированного Интернета выросло на 4,3%, а мобильного на 9%. Согласно опросу Бюро аудита тиражей и интернета и международной компании Gemius, в Молдове почти у 95% жителей есть персональный компьютер, и примерно 40% используют планшеты или смартфоны.

Предприниматель, президент ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев отметил, что многие электронные услуги, которые появляются в последнее время, быстро становятся естественными.

- Но как развивается та или иная услуга, зависит о того, насколько она качественно сделана и прорекламирована. Каждая услуга востребована по-разному, и от этого зависит, как быстро она входит в жизнь. Как, к примеру, услуги Registru. Можно заранее записаться или заказать паспорт на дом. Кто-то об этом знает, а кто-то стоит в живой очереди. Но сегодня есть хороший мобильный и стационарный Интернет, у людей есть современные телефоны-смартфоны, планшеты. В Молдове есть всё для того, чтобы этим можно было пользоваться без проблем. Ограничения существуют только в качестве и ментальности. Люди пожилого возраста к этому не готовы или же не доверяют, им проще сходить самим. Что касается молодого поколения, то тут проблем нет, - считает Вячеслав Кунев.