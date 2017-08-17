Ольга Копту: Молдавские мигранты едут домой с другим менталитетом

У вернувшихся домой молдавских мигрантов другой менталитет, другие подходы, они едут с конкретными предложениями проектов. В Молдове, на местном уровне, очень много мигрантов принимают участие в решении существующих проблем, а в 2017 году данная тенденция только усиливается. Директор Бюро по связям с диаспорой Ольга Копту отметила в интервью для IPN, что на всей территории страны, но в особенности на селе, существует, по крайней мере, по одному проекту, который внедрила диаспора и это потому, что молдавские мигранты духовно связаны с родными местами и хотят, чтобы они развивались. Наибольшее количество проектов реализованы в области туризма, культуры или образования.

Ольга Копту заметила, что если десять лет назад существовала проблема покинутых детей из-за массивной миграции молдавского населения, в настоящее время происходит феномен стабилизации и закрепления диаспоры в странах-хозяйках. По ее словам, на протяжении прошедших лет миграция имела как отрицательные, так и положительные стороны. Отрицательные аспекты относятся к сокращению количества населения Республики Молдова, старению населения, выезду трудоспособного населения, что способствует увеличению пенсионного фонда в странах назначения. Это происходит в том контексте, в котором Республика Молдова сталкивается с огромным бюджетным дефицитом в данном вопросе.

„Если говорить о выгоде для страны происхождения, конечно, это грех, чтобы уехало столько народа из Республики Молдова, однако вкладом диаспоры являются не только ремитенты, и ни в коем случае они не являются сутью. Вклад диаспоры виден в повседневной жизни, в ее отношении, в жизненном и демократическом опыте, который они накопили в той стране, в которой они живут и трудятся. Они едут домой с другим менталитетом, с другим подходом, они едут с конкретными предложениями, с проектами. В Молдове работают много мигрантов на местном уровне - то ли занимаются освещением улицы или ремонтируют спортивный зал и т.д.”, сказала Ольга Копту.

На вопрос о том, каковы наиболее важные достижения и ожидания на сегодняшний день относительно политик в области диаспоры, Ольга Копту сказала, что для рассмотрения на следующее заседание Правительства БСД внесло в повестку дня два проекта постановления Правительства. ,,То, что мы предлагаем для себя сегодня, это расширение опорных пунктов, то есть отобрать ответственных лиц по диаспоре на местном уровне, наряду с теми на центральном уровне, которые уже существуют. Местные органы власти только выиграют от создания этих мостов связи с диаспорой. Второе постановление Правительства относится к плану реинтеграции граждан Республики Молдова, вернувшихся из-за границы в 2017-2020 годах. Здесь речь идет о работе по ориентации вернувшихся мигрантов и о стимулировании инвестиций”.