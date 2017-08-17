В следующие дни столбик термометра достигнет отметки в +35 градусов

Метеорологи обещают ясную погоду без осадков. Атмосферное давление будет нормальным. Температура воздуха в стране будет колебаться между +17...+21 градусов в ночное время и +30...+35 градусов в дневное время.

В течение ночи на севере страны ожидаются +17 градусов, а днем температура повысится до +33 градусов Цельсия, передает protv.md.

В центральных районах республики в ночное время столбик термометра опустится до +18 градусов, а в дневное достигнет максимума в +34 градуса. На юге ночью будет +19 градусов. Днем термометры покажут +35 градусов.

В столице Молдовы минимальная температура будет +19 градусов, а днем поднимется до +33 градусов.

В следующие дни погода будет теплой. Температура воздуха поднимется до +35 градусов Цельсия.