Международный консорциум реабилитирует очистные сооружения Кишинева за 24,2 млн. евро

Международный консорциум PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH & LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG реабилитирует очистные сооружения Кишинева.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в АО Apа-Canal Chisinаu, он выиграл соответствующий международный тендер, объявленный в рамках программы развития службы водоснабжения Кишинева, финансируемой ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и Инвестиционным фондом соседства.

В конкурсе, объявленном 10 ноября 2016 г., приняло участие 15 компаний из 13 стран, в том числе Германии, Австрии, Франции, Чехии, Польши, Румынии, Турции.

Проект, рассчитан на 900 дней, победитель обязался выполнить за 24,2 млн. евро.

Контракт предполагает восстановление существующих структур на ватерлинии (первичные отстойники, аэротенки в активном иле, вторичные осветлители), строительство новой насосной станции сточных вод и новой линии обработки осадков (загустители, резервуары метана, центрифуги).

Справка «ИНФОТАГ»: Система подачи воды и канализации Кишинева изношена на 70%. На ее модернизацию европейские партнеры еще в 2013 г. согласились выделить 61,8 млн. евро, что позволит обновить 190 км водопроводных сетей, 3270 соединительных блоков, 15 км канализации, модернизировать очистную и насосную станции, а также резервуары для воды.

Это восьмой тендер в рамках Программы приоритетных инвестиций, финансируемой ЕБРР и ЕИБ, один из самых важных, дающий старт работе по модернизации очистных сооружений. Подрядчику предстоит целая гамма работ, начиная от детального проектирования - до установки оборудования и обучения персонала Apa-Canal работы на нем.

Проект планировалось реализовать намного раньше, но инвесторы заблокировали выделение денег из-за того, что Нацагентство по регулированию в энергетике отказывалось пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотвод, а существующие, по мнению Apa-canal, не покрывают себестоимости и не дают предприятию развиваться.