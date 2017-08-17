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На устах
Одни делают, другие – ломают! Варварское обращение с питьевыми фонтанчиками в Кишиневе
17.08.2017

«Фонтанчики – не мусорка, и дома их не установить!!!».

Так отреагировала директор «Apă-Canal Chișinău» Вероника Херца на варварское обращение с недавно установленными в столице питьевыми фонтанчиками.

По ее словам, в фонтанчиках в парке Валя Морилор обнаружены окурки и жевательная резинка. Более того, некоторые попытались снять кран и даже демонтировать сам фонтанчик с улицы Колумна в Кишиневе.

«Почему некоторые считают, что можно издеваться над трудом других людей, при том, что сами ничего конкретного в жизни не сделали, за исключением демонстрации мышц на Facebook-е. Думаете, что после того, как кто-то поиздевался над тем, во что ты вложил душу, хочется еще что-то делать?», написала директор «Apă-Canal Chișinău» в социальной сети.


 
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