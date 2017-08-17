Растет количество острых желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений

Национальный центр общественного здоровья предупреждает об обострении эпидемиологической обстановки в связи с ростом острых желудочно-кишечных заболеваний (ОЖКЗ), в том числе вспышек групповых пищевых токсикоинфекций (ПТИ). Так, за семь месяцев текущего года заболеваемость через ОЖКЗ возросла до 367,5 случаев, по сравнению с 251,8 случаями на 100 тыс. населения, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года, передает IPN.

По данным Национального центра общественного здоровья, только за первые 15 дней августа были зарегистрированы четыре вспышки, с 38 заболевшими в муниципии Кишиневе; 27 человек в районе Штефан-Водэ, 26 в Стрэшень и 13 в Орхей. Все е случаи связаны с потреблением блюд в ресторанах и других общественных заведениях по случаю различных торжеств – свадьбы, дни рождения, в том числе после употребления продуктов, взятых домой из этих заведений, которых потребили члены семьи.

Эпидемиологические проверки свидетельствует о том, что в антисанитарных условиях были приготовлены блюда в лагере „Думбрава” в селе Талмаза района Штефан Водэ, где у больных и в образцах блюд были выявлены микроорганизмы, условно патогенные. Схожая ситуация отмечена и в селе Мындрешть района Теленешть, где у больных и в потребляемых ими продуктах была обнаружена Salmonella Enteritidis.

В некоторых случаях для приготовления пищи задействованы люди без специальной профессиональной и гигиенической подготовки, без медицинской карточки.

Для профилактики ОЖКЗ и ПТИ, особенно у детей, необходимо соблюдать следующие правила: избегать приобретения продуктов в неавторизованных местах, без оптимальных условий хранения, обязательно мыть руки с мылом после туалета и перед едой, разделение приготовленных блюд от сырых продуктов, с использованием отдельного инвентаря для их обработки и др.