Аквапарк в селе Сочитень был открыт на деньги наркоторговцев

Аквапарк Aquamagic в селе Сочитень, что в пригороде Кишинева, — один из самых популярных в Молдове. Инвестиции в строительство этого комплекса составили около 700 тыс. евро.

Как выяснили журналисты RISE Moldova,– деньги, заработанные на торговле наркотиками. А сам аквапарк, уверяют прокуроры, — способ отмывания денег, добытых преступным путем.

Аквапар AQUAMAGIC был открыт летом 2013 года. Возле бассейнов и ресторана возведены водные горки для детей и взрослых. Оборудование ввезено из Турции, а его стоимость составляет около 700 тыс. евро.

O&H ENTERPRISES SRL — фирма, реализовавшая проект аквапарка, открыта в конце 2011 года. Ее совладельцы – гражданин Великобритании Али Тахир и молдаванин Михаил Ону.

По данным британских прокуроров, Али Тахир – главный инвестор в аквапарк, состоит в криминальной группировке, которая производила и продавала наркотики.

По запросу правоохранительных органов Великобритании НЦБК и Антикоррупционная прокуратура открыли в Молдове уголовное дело за отмывание денег.