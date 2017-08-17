Осталеп: Национальные интересы Молдовы «выметены» из правительства

Высшие эшелоны власти обязаны проводить промолдавскую внешнюю политику.

Их заискивание перед внешними партнёрами ради достижения призрачных выгод доводит внутриполитическую и экономическую ситуацию до того, что эти партнёры пренебрегают национальными интересами Молдовы. Об этом в эфире телеканала «TVC 21 Chişinău» заявил бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп, сообщает NOI.md.

Эксперт разъяснил свою промолдавскую позицию, которая, по его словам, заключается в отстаивании национальных интересов. «С политической и экономической точек зрения я вижу молдавскую позицию не в уступках наших интересов ни Западу, ни России. У нас есть интересы и там, и там, но это не означает, что мы должны «подстраиваться» под одного или другого своего внешнего партнёра. Промолдавская позиция как раз и означает то, что мы обязаны отстаивать собственные интересы во взаимоотношениях с Западом или Востоком и не идти на какие-либо уступки ради получения призрачных выгод», - отметил бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции.

«История успеха» европейской интеграции, по словам Валерия Осталепа, теперь вызывает смех даже у её ранних приверженцев. «Где те министры, которые ежемесячно должны нам рассказывать о процессе европейской интеграции ? Я только за то, чтобы мы двигались по пути развития, в котором нам никто не мешает. Но в условиях, когда Запад борется с Россией и отовсюду её пытается вытеснить, и отношения между ними подорваны взаимными санкциями, очень глупо верить в то, что Молдова может быть использована ими в каком-либо другом качестве, кроме как «шестёрки». Над «историей успеха» в европейском пути глумятся теперь даже её идеологи, бившие себя в грудь ещё восемь лет назад. Вместе с тем национальные интересы под видом европейской интеграции выметены из правительства», - полагает Осталеп.

Гость студии «TVC 21 Chişinău» также разъяснил разницу между «прорумынскими» и «пророссийскими» настроениями. «Очень сложно представить себе, чтобы так называемые «прорумынские» политики и деятели выступали с такими же заявлениями, как «пророссийские». Например, можно было бы отнести к сепаратистским заявление «У Молдовы нет будущего, она должна быть присоединена к России ?» Ответ очевиден. Но почему-то то же самое про Румынию не считается сепаратизмом. Информационные войны двух противоборствующих лагерей настолько дошли до абсурда, что люди перестали ориентироваться в пространстве и в окружающей обстановке», - резюмировал Валерий Осталеп.

Уточним, что правительство в этом году взяло курс на противодействие «российской пропаганде». В парламенте в ранее был зарегистрирован соответствующий законопроект, который предусматривает существенное сокращение теле- и радиопрограмм российского производства в сетках вещания отечественных масс-медиа. Авторы законопроекта заверили общественность в том, что этим документом они не ставят перед собой задачу по закрытию теле- и радиоканалов, а лишь устранение из информационного пространства программ «деструктивного характера».