Тарифы на медицинские услуги будут снова повышены «в целях недискриминации пациентов»

Конституция, Ст. 36 Право на охрану здоровья

(1) Право на охрану здоровья гарантируется.

(2) Минимальный уровень государственного

медицинского обеспечения является бесплатным.

(3) Структура национальной системы здравоохранения

и средства, предназначенные для охраны физического

и психического здоровья лица, устанавливаются

в соответствии с органическим законом.

Закон об охране здоровья, Ст.1. (2) Нарушение

законодательства об охране здоровья,

санитарно-гигиенических и противоэпидемических

норм и правил наказывается в соответствии

с действующим законодательством.

Все помнят знаменитое постановление правительства №1020/29.12.2010 о тарифах на медико-санитарные услуги и дополнение к этому постановлению, утвержденные постановлением правительства №1460/30.12.2016, об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в постановление правительства №1020/2011.

Именно то постановление, на основании которого стоимости платных медицинских услуг, начиная с этого года были без каких-либо оснований и расчетов увеличены в десятки раз.

Парламент принял постановление №65/06.04.2017 о пересмотре тарифов на платные медико-санитарные услуги, заслушав и обсудив на пленарном заседании парламента отчет уже бывшего министра здравоохранения Руксанды Главан. Это произошло после обсуждений и консультаций, организованных комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье, с представителями правительства, министерства, НКМС, с местными и международными экспертами, Методологии установления тарифов на предоставление медико-санитарных услуг, утвержденной постановлением правительства о тарифах на медико-санитарные услуги № 1020/2011, а также по размеру тарифов на медико-санитарные услуги, утвержденных и увеличенных постановлением правительства № 1460/2016. Были выявлены определенные упущения в методике установления тарифов, учитывая ограниченный спектр медико-санитарных услуг, включенных в Единую программу обязательного медицинского страхования, утвержденную постановлением правительства № 1387/2007, а также другие объективные факторы, которые вынуждают население обращаться к платным медицинским услугам. Принимая во внимание низкий уровень доходов и низкую покупательскую способность граждан, в целях недопущения снижения доступа граждан к медико-санитарным услугам, парламент постановил потребовать от правительства:



1) пересмотреть и уточнить Методологию установления тарифов на предоставление медико-санитарных услуг, утвержденную Постановлением Правительства о тарифах на медико-санитарные услуги № 1020/2011;



2) в 30-дневный срок со дня принятия постановления внести изменения и поправки в методологию, указанную в пункте 1), с их последующим внесением в постановление правительства № 1460/2016 об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в постановление правительства № 1020 от 29 декабря 2011 года.

30-дневный срок с 6 мая истек уже четыре раза, но правительство не удосужилось исполнить решение законодательного органа. А пациенты и больные продолжают рассчитываться за медицинские услуги по необоснованно завышенным тарифам.

Руксанду Главан уволили. Минздрав объединили с минтруда, и была надежда, что новое руководство по-человечески поймет нас (ведь это министерство семьи), пересмотрит методологию и отменит завышенные тарифы.

После того, как в печати появился проект постановления, из которого стало ясно, что министерство не намерено пересмотреть тарифы и выполнить указание парламента, я обратился в госканцелярию за разъяснениями. Мое обращение от 17 июля перенаправили «новому» министерству, от которого сегодня я получил ответ, подписанный собственноручно министром Стелой Григораш. Хотя по закону госканцелярия не вправе передавать на рассмотрение вопросы виновникам положения.

Из ответа явствует, что возможны еще более резкие увеличения тарифов, «потому как об этом просят медицинские учреждения», ведь «стоимость новых медицинских исследований дорогая, и в целях (кощунство!) недискриминации пациентов цены будут увеличены как аргументированные и необходимые для развития отрасли». Но возможно, заверяет министр уже двух министерств, что впоследствии, когда-либо, появятся возможности коррекции тарифов. Интересно, опять в сторону повышения?

При этом министр многозначительно сообщает, что проект, предусматривающий более резкие завышения тарифов на медуслуги, уже согласован с минфином, минэкономики, минюстом и НКМС. Осталось мелочь – позорное утверждение на заседании правительства. После чего наверняка успокоится и профильная комиссия парламента, в которой успели сменить прежнего председателя, которая пыталась хоть как-то влиять на ситуацию.

Вот такая тупиковая ситуация, когда правительство игнорирует парламент и никто ни за что не будет отвечать.

Страдать, как и положено, будет больные. У них ведь достаточно высокие пенсии и зарплаты, из которых они смогут поддержать гарантированную по Конституции бесплатную медицину и самих медиков.

Интересно, как на это среагирует наш гарант Конституции? Он-то хоть в курсе всего этого бардака, который продолжается почти полгода?

Как все это уже стало противно…