Игорь Корман: У инвесторов возникает желание привести свои деньги тогда, когда они видят прибыль

Японско-немецкая компания Sumitomo Electric Bordnetze официально начала свою деятельность в Молдове в конце 2015 года, а осенью она может ввести в эксплуатацию завод по производству кабелей для немецкой автомобильной промышленности. Инвестициями компании-гиганта в Молдове управляет бывший политик Игорь Корман, в интервью для радиостанции Europa Liberă, которое цитирует IPN, заявивший, что предприятие обеспечит рабочими местами 2500 человек.

„У инвесторов возникает желание привести свои деньги тогда, когда они видят прибыль, они строят долгосрочные планы. А тогда, когда довольны и инвесторы, и те, кто участвует в подобных проектах (как говорят англичане – „win-win situation”), то это успех. Проект, в реализацию которого я включился около полутора лет назад, представляет собой крупную инвестицию, осуществлённую Sumitomo Electric Bordnetze. Она имеет другие масштабы, и благодаря этому, можно сказать, что внимание к нему властей – и местных, и центральных – является повышенным”, - рассказал директор молдавского представительства японско-немецкой компании.

Как сообщил Игорь Корман, когда принималось решение о расширении этого проекта в регионе Орхей, были учтены наличие инфраструктуры и близость к Кишинёву. Учитывались и существующие подъездные пути, но в первую очередь был принят во внимание резерв рабочей силы, потому что он очень важен. По его словам, в расчёт был принят и факт отсутствия других сопоставимых инвестиций в этом регионе, поэтому была осуществлена инвестиция, рассчитанная, по меньшей мере, на ближайшие 20 лет.

Затронув тему рабочей силы, Игорь Корман сообщил, что коллектив был собран в прошлом году. Работники прошли инструктаж, продолжавшийся несколько недель, и до настоящего времени результаты очень хороши, а эффективность работы высока. В настоящее время штат составляет лишь 470 работников. „Завод, который будет введён в эксплуатацию в ближайшем будущем, и куда мы уже начинаем переводить оборудование, имеет площадь в 27 тысяч квадратных метров. Таким образом, это означает большие мощности для такого рода производства, мощности для 2500 рабочих мест, и мы готовимся организовать транспорт, чтобы привозить людей не только из города Орхей и ближайших к нему сёл, но и с расстояния в 20–30 км, если потребуется. Мы по-прежнему полны оптимизма относительно того, что у нас это получится, но это будет не самым простым делом. Наши сёла, к сожалению, пустеют. Мы надеемся удержать на месте тех, кто ещё остался, и их не удержишь одними обещаниями, их можно удержать предоставляемыми условиями”, - пояснил Игорь Корман.

Директор представительства сообщил, что инвесторы не ограничатся заводом в Орхее, и уже обсуждается возможное местоположение второго завода. По его словам, чтобы такой проект увенчался успехом, необходимо участие в нём около пяти тысяч человек. По словам Игоря Кормана, такого рода бизнес является шансом для Молдовы, таким же, каким была волна производства текстиля в 90-е годы, поскольку в Европе и мире эта индустрия процветает, и всё, что связано с автомобилестроением, проводкой, в первую очередь, является делом долгосрочным.

По словам Игоря Кормана,у компании уже есть несколько конкурентов на рынке Молдовы в этой отрасли. В их число входят Draexlmaier, который присутствует в Молдове далеко не первый год, в Экономической зоне Бэлць, Fugikura, которая работает в Кишинёве с недавних пор. Речь идёт и о компании Introscop, работающей в качестве субподрядчика на Leoni, а также на Sumitomo Electric Bordnetze.