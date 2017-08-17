Шалару: Цель Додона - превратить Приднестровье в новый Калининград

Цель президента Игоря Додона - превратить Приднестровье в новый Калининград, - считает председатель Партии национального единства (PUN), экс-министр обороны Анатол Шалару .

Как передает "Инфотаг", он сказал на конференции в Румынии, что "русские не заинтересованы, чтобы Приднестровье вновь вернулось к Молдове".

"Политика Кремля по отношению к этому региону остается прежней - России нужен плацдарм, новый Калининград для ведения агрессивной политики", - уверен Шалару, по мнению которого президент "доказывает свою политическую ангажированность во время визитов в другие страны, где он занимается только продвижением российских интересов".

Он считает, что "Москва ясно поставила Додону и его Партии социалистов задачу - выиграть парламентские выборы в 2018 г.".

"Такой риск реально существует. Если в руках Додона окажутся все ветви власти, русские будут развивать военное присутствие в Приднестровье по модели Калининграда", - уверен политик.